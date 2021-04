UdeG desarrollará vacuna anticovid

Especialistas de la Universidad de Guadalajara viajarán a Alemania para, en una coordinación con la Universidad de Kiel, desarrollar una nueva vacuna contra el COVID-19, adelantó el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, José Francisco Muñoz Valle. Serán dos investigadores que aprenderán metodologías específicas para favorecer el diseño de una inoculación mexicana.

“Se está planeando una vacuna oral. Los investigadores tienen que hacer un entrenamiento de seis meses y, posteriormente, montar aquí los laboratorios y condiciones en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para evaluar los resultados y la eficiencia (de la inmunización)”.

El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, explicó un análisis sobre el desarrollo de anticuerpos en médicos que fueron inmunizados contra el coronavirus con la vacuna Pfizer.

El 20 por ciento de la población no inmuniza de manera óptima con una sola dosis, de hecho, es posible que sigan con riesgo de infección y de ser casos graves, ya que no generó anticuerpos neutralizantes, que protegen a la persona de no enfermar al grado de requerir hospitalización.

Por Adriana Luna

PAL