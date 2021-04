Sheinbaum impulsa desafuero de diputado abusador

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, promovió el desafuero del diputado federal Benjamín Saúl Huerta, denunciado por abuso sexual antes las autoridades correspondientes por dos menores de edad.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que no importa el cargo que ostenta, pues tiene que ser sancionado, en caso de que se compruebe la culpabilidad.

“Fue precisamente el tema del fuero lo que evitó que pudiera haber sido presentado ya directamente al juez. Y está trabajando ahí la Fiscalía de manera muy profesional, porque no debe de haber impunidad bajo ningún motivo. Ni en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad.

“Y la Fiscalía, por el informe que nos da la fiscal, ha sido muy enfática, de que no importa si es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público, tiene que ser sancionada su actuación. Obviamente en una carpeta de investigación abierta con toda certeza, basada en la realidad y presentada ante el juez. Y en su momento, si es necesario, entiendo que así debe ser, pues se presentará la solicitud de desafuero”, afirmó.

El viernes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atendió una nueva denuncia por abuso sexual en contra del diputado. Se trata de otro menor de edad, quien señaló en su entrevista con el agente del Ministerio Público, que fue víctima de abuso sexual por parte del legislador.

El adolescente narró que en 2019 fue objeto de una agresión sexual, similar a la que denunció hace unos días un adolescente, por hechos ocurridos en un hotel ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La investigación inicial continúa sin detenido, luego de que se acreditara que el probable participante es diputado federal.

En la Fiscalía se continúa la integración y análisis de ambas indagatorias acumuladas, con la finalidad de reunir los datos de prueba necesarios para formular la imputación correspondiente.

El 21 de abril pasado, la Fiscalía informó que integró una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de abuso sexual, en agravio de una persona menor de edad, quien denunció ser víctima de tocamientos por parte del legislador morenista, en un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, al que acudió por motivos laborales.

Para que sea juzgado, el Ministerio Público reúne los datos de prueba necesarios para judicializar la carpeta de investigación respectiva y con ello poder solicitar juicio de procedencia para buscar el desafuero del diputado.

Por su parte, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que presente a la brevedad la solicitud de Declaración de Procedencia en contra del diputado Benjamín Huerta, para que sea desaforado y enfrente la justicia y se garanticen los derechos de la víctima.

Para la bancada que encabeza Verónica Juárez, ante las evidencias del abuso sexual por parte del legislador contra un menor de 15 años las autoridades federales, de la Ciudad de México y de Puebla deben priorizar la seguridad de la víctima y el interés superior de la niñez sobre cualquier otra valoración.

Con información de Iván E. Saldaña

Por Carlos Navarro

PAL