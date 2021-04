¿Cuándo y dónde se aplica la segunda dosis de la vacuna en Gustavo A. Madero?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, las personas habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero serán las siguientes en recibir la segunda aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

En esta ocasión, la Arena Ciudad de México no figura entre la lista de sedes donde se realizará la jornada de vacunación, pues a lo largo de la primera aplicación no llegó mucha gente a esas instalaciones y, aunado a lo anterior, no se encuentra dentro del territorio de la alcaldía.

Del 27 de abril al 2 de mayo se pretende inmunizar a más de 175 mil personas mayores con la vacuna Sputnik V.

El calendario se llevará a cabo de la siguiente manera

Lunes 27 de abril: Se vacunará a las personas cuyo apellido comience con A y B.

Martes 28 de abril: Las personas con C, D, E y F como inicial.

Miércoles 29 de abril: G, H, I y J.

Jueves 30 de abril: K, L, M, N y Ñ.

Viernes 1 de mayo: O, P, Q y R.

Sábado 2 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Este último día también se vacunará a aquellas personas que no pudieron acudir la fecha que les correspondía. Quienes recibieron la primera dosis, recibirán un mensaje de texto al número que registraron en la Unidad Vacunadora.

Las unidades vacunadoras en la alcaldía serán:

Deportivo Hermanos Galeana: Av. Loreto Fabela s/n. Col. 7a. Sección de San Juan de Aragón. Ciudad Deportiva Carmen Serdán: Loma la Palma, Gustavo A. Madero, 07160 Escuela Nacional Preparatoria N° 9 “Pedro de Alba” UNAM: Av. Insurgentes Nte. 1698, Lindavista, Gustavo A. Madero, 07300 ENCB - Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco - IPN: Explanada del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en Av. Wilfrido Massieu s/n, Col. Nueva Industrial Vallejo Centro Cultural Jaime Torres Bodet / Zacatenco: Av. 608 S/N, Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, 07969 Escuela Secundaria Diurna N° 85 “República de Francia”: Av. Wilfrido Massieu esq. Calz Miguel Stampa s/n, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco

Las personas mayores deberán acudir a la unidad vacunadora que les corresponda 15 minutos antes de su cita con los siguientes documentos: identificación oficial y comprobante de primera dosis de vacunación o CURP.

aar