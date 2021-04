Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 23 de Abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 23 de abril para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

3° Grado

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre algunos instrumentos musicales, así como también la importancia de los silencios dentro de una melodía por medio del ejercicio musical.

¿Qué hacemos?

El instrumento invitado es la flauta transversal. ¿Qué produce el sonido del instrumento? El sonido en una flauta se produce soplando sobre un borde afilado, y haciendo vibrar el aire encerrado en un tubo. Asimismo, conocerás sobre el teclado, escucharás algunas melodías rítmicas e intentarás interpretar con el ritmo de las palmas, los pies o con lo que quieras la melodía, no olvides utilizar los silencios que has aprendido en clases anteriores. Ahora bien, escucha con atención el siguiente video e interpreta con tu cuerpo la melodía de la manera que más te llamé la atención.

Una melodía hermosa y fácil de aprender

La pregunta del millón es, ¿Tienes listo el material que anotaste desde la semana pasada? Ahora vas a realizar un ejercicio de respiración muy divertido que te ayudará a ejercitar los pulmones y el diafragma para cantar. Para iniciar, llena medio vaso de agua y sumerge el popote que tienes a la mano, la idea es soplar a través del popote con el agua en forma de una melodía. ¿Qué tal? ¿Divertido no? Puedes seguir practicando con los sonidos que se te ocurran. Ahora entona los 7 grados de la escala mayor con fonomimia.

Escucha

Yo, de, fi, ba, co, ra, ti, yo.

Ahora canta lo siguiente:

Yo, de, fi, ba, co, ra, ti, yo

Práctica a entonarlos. Repite lo siguiente:

Yo, de, fi, ba, co.

Yo, de, fi, ba, co.

Yo, fi, co, fi, yo.

Yo, fi, co, fi, yo.

Co, ba, fi, ba, co.

Co, ba, fi, ba, co.

Co,Ra, ti, yo.

Co,Ra, ti, yo.

La música no solo tiene sonidos, también usa silencios, es muy importante marcar los silencios, por ejemplo, al hablar de deben hacer algunas pausas, esto porque nos ayudan a enfatizar o darle más importancia a lo que estamos diciendo. La música también necesita de esas pausas, de esos silencios. El silencio es tan importante como el sonido. ¿Te imaginas, si las canciones no tuvieran silencios? Serían muy rápidas e infinitas.

En la música para representar los silencios; se utilizan símbolos que tienen la misma duración de las figuras rítmicas. Por ejemplo, la redonda dura cuatro pulsos y tiene su silencio con la misma duración. Se llama silencio de redonda y se dibuja debajo de la cuarta línea del pentagrama. También se puede escribir fuera del pentagrama. La figura de blanca que vale dos tiempos, también tiene su silencio de dos pulsos, se escribe encima de la tercera línea del pentagrama.

Al igual que la redonda, la puedes encontrar fuera del pentagrama, por otra parte, el silencio de un pulso, es decir de negra, se escribe igual dentro y fuera del pentagrama. Por lo tanto, el silencio de corchea, dura medio pulso, para que las puedas identificar mejor, observa la siguiente gráfica: Eso quiere decir que, los silencios dependiendo de su duración se llaman como las figuras rítmicas.

4° Grado

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la flauta transversal a cargo del Maestro Ernesto Diez.

¿Qué hacemos?

El instrumento invitado es la flauta transversal. ¿Por qué suena tu instrumento? Realizarás un ejercicio de respiración muy divertido que te ayudará a ejercitar tus pulmones y diafragma para cantar. Puedes poner algunos sonidos diferentes; agudos y graves, intenta imitarlos soplando a través del popote con el agua. Sigue practicando con los sonidos que se te ocurran. Ahora entonarás los 7 grados de la escala mayor con fonomimia:

Segunda Pregunta, ¿Qué es para ti tocar en una orquesta?

La música no solo tiene sonidos, también usa silencios, como las melodías que seguramente has escuchado. Cuando hablamos, hacemos algunas pausas, nos ayudan a enfatizar o darle más importancia a lo que estamos diciendo. La música también necesita de esas pausas, de esos silencios. El silencio es tan importante como el sonido. ¿Te imaginas, si las canciones no tuvieran silencios? Serían muy rápidas e infinitas.

En la música para representar los silencios; utilizamos símbolos que tienen la misma duración de las figuras rítmicas. La redonda que dura cuatro pulsos tiene su silencio con la misma duración. Se llama silencio de redonda y se dibuja debajo de la cuarta línea del pentagrama, también lo puedes escribir fuera del pentagrama.

La figura de blanca que vale dos tiempos también tiene su silencio de dos pulsos, se escribe encima de la tercera línea del pentagrama. Al igual que la redonda, la podemos encontrar fuera del pentagrama. El silencio de un pulso, es decir de negra, se escribe igual dentro y fuera del pentagrama. Los silencios dependiendo de su duración se llaman como las figuras rítmicas.

En la sesión de hoy, aprenderás un poco, acerca de un gran personaje, que inició en su vida de músico desde que era pequeñito, siendo un gran genio en su época.

Johannes Chrysostomus Wolfgangus Tehofilus Mozart o Wolfi. Nació en Salzburgo en el año de 1756

Su interés por la música surgió, porque, su padre Leopold era músico, y él siempre escuchaba atento las clases de piano de su hermanita Nannerl, ella es mayor que él por 5 años, y siempre compartían el genio para la música, de ahí nació su curiosidad.

Tuvo giras por todos lados sin parar y una vez hasta se enfermó de viruela.

Ha escrito aproximadamente 600 obras, entre sinfonías, conciertos para piano, sonatas para piano solo, sonatas para dos pianos, sonatas para violín, cuartetos, quintetos de cuerda y otras. Y con respecto a cómo borra sus errores, ya que en su época escribía con tinta, se sabe que nunca en su vida borró una nota, todo lo que escribió salía directamente de su cabeza y se quedaba en el papel.

Tiene un éxito que se llama: “La flauta mágica” una gran Ópera.

Es muy interesante este personaje. Si tienes la oportunidad, escucha “La flauta mágica”.

