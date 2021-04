Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 23 de abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 23 de abril para secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión plantearás explicaciones y descripciones. Esto te ayudará a formular ideas concretas y claras sobre el tema que quieras hablar, utilizando paráfrasis, definiciones, haciendo notas para cuando se hable del tema, de manera que no se te vaya ninguna idea.

Constantemente, tanto en la escuela como en la vida cotidiana, debes dar tu opinión y puntos de vista sobre un tema; y te hacen falta herramientas que ayuden a que tus ideas se expongan de la mejor manera.

Los materiales que vas a necesitar para esta sesión son: cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedas tomar notas.

También podría ayudarte tener a la mano tu libro de texto de Lengua Materna.

Recuerda que todo lo que veas es para reforzar tu conocimiento, así que te recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de éstas las podrás resolver al momento de consultar tu libro de texto y revisar tus apuntes.

¿Qué hacemos?

Puedes usar tu creatividad, y algo similar ocurre al preparar un tema para exponerlo. Claro que no te limitas a dar la información y ya, sino que le vas dando a tus oyentes la información que necesitan en cada momento para comprender y apreciar la información que vas a exponer después. Porque lo que esperas es captar la atención de tu oyente u auditorio, así como explicar y describir el suceso o tema, para que te comprendan.

Para que quede más claro, te invito a que observes el siguiente video, donde se describen las etapas que debe llevar una exposición.

Exponer un tema

Según dijo el video, lo que se hace antes de la exposición es planificar, organizar, jerarquizar ideas y ejemplificar, quiere decir pensar qué vas a decir primero, qué después, qué es lo más importante y qué puede decirse sólo si queda tiempo y los ejemplos que vas a abordar.

Recuerda que en el video también se explica un concepto muy importante: el de “paráfrasis”. ¿Recuerdas que al principio de la sesión se utilizó el ejemplo de cuando algo te sucede y lo cuentas a alguien cercano? Lo mismo vas a hacer al momento de exponer un tema, sólo que en lugar de contar algo que te sucedió, comunicas el resultado de la investigación y consulta en distintas fuentes.

Haz el siguiente reto para que quede más claro.

Se usará la definición de la palabra “coyote”, que va a aparecer en otro momento de la sesión.

Lee con mucha atención:

Según el Diccionario de la lengua española, el coyote es un “mamífero cánido parecido al lobo, pero de menor tamaño, orejas más largas, hocico agudo y pelaje gris castaño (blancuzco en las partes inferiores) …”.

¿Cómo crees tú, que quedaría una paráfrasis? ¿Cómo podrías decir esto mismo para que lo entiendan tus compañeras y compañeros?

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, profundizarás en el comercio novohispano, es decir, la transformación de las actividades económicas durante la consolidación de la Nueva España. Para ello, estudiarás cómo eran los intercambios comerciales, que medios de transporte se utilizaban, así como las fortalezas que fueron construidas en los puertos.

¿Qué hacemos?

Para conocer un poco más sobre la piratería. observa el siguiente video.

¡Al abordaje!

Durante gran parte de los siglos XVI, XVII y XVIII, tripulaciones de diferentes nacionalidades se dedicaron a atacar las embarcaciones españolas o a las poblaciones costeras, para lo cual utilizaron como bases sus países de origen o algunas islas del Caribe.

Dentro de la piratería existen dos tipos de personas. Por un lado, estaban los piratas, quienes eran personas que actuaban de manera individual y por otro lado los llamados corsarios, quienes recibían de algún gobierno europeo la autorización de atacar los intereses españoles bajo la condición de pagar una parte a dicho gobierno. Todo quedaba establecido en unos documentos llamados “patentes de corso”. La presencia de los piratas en el mar Caribe, explica en parte la decisión de la Corona española de instaurar el sistema de flotas en el Atlántico; sin embargo, no fue lo único que se hizo para enfrentar este problema.

Otra estrategia que implementó la Corona española a lo largo de los tres siglos que duró el dominio español en la Nueva España, fue la construcción de fortificaciones en algunos puertos importantes del reino novohispano, esto con el objetivo de proteger a las poblaciones costeras y el comercio marítimo de los ataques piratas.

Estas fortificaciones normalmente eran pagadas con los ingresos de la Corona y debían construirse de tal forma que pudieran soportar los disparos de los cañones enemigos y al mismo tiempo permitieran responder a los ataques con su propia artillería. Además de los fuertes construidos en territorio novohispano, durante el siglo XVII, parte de los impuestos recolectados en el reino de la Nueva España eran enviados a otras posesiones españolas en el Caribe como Cuba o Florida, para construir y dar mantenimiento a diversos fuertes de la zona. A esta política se le conoce como “el situado”.

La Corona también decidió construir una flota de barcos en el Caribe, a la que llamaron “la armada de Barlovento”. Dicha armada tuvo la finalidad de perseguir a los piratas y corsarios en el Caribe.

Respecto al tema de los barcos, actualmente se sabe que, tanto en el Atlántico como el Pacífico, los españoles utilizaban dos tipos de barcos, ambos de características similares: los galeones y las naos. Estos barcos se movían por medio de velas y eran construidos con madera, principalmente. Para defenderse solían ir armados con cañones montados en los costados de las naves. El número de armas dependía tanto del tamaño del barco, como de su función principal, para el transporte de mercancías o el combate marítimo.

Por último, ¿qué pasaba con todas las mercancías que llegaban a los puertos de la Nueva España? Al respecto habría que decir que las mercancías, por lo general, eran compradas por los comerciantes del poderoso Consulado de la Ciudad de México, quienes a su vez se encargaban de revender esas mercancías a lo largo y ancho del territorio novohispano, razón por la cual lograban obtener grandes ganancias.

Para hacerlo, los comerciantes recurrían a una red de caminos que había en todo el Virreinato; sin embargo, esos caminos solían no ser de gran calidad y en algunas partes se encontraban asolados por grupos de bandidos. El transporte se hacía en burros o mulas, así como en carretas, situación por la cual, el transporte no era tan rápido. Esto, junto a todas las restricciones impuestas por la Corona, limitaban enormemente el desarrollo más amplio de la actividad comercial en la Nueva España.

Has finalizado esta sesión. Si deseas saber más del tema, puedes consultar tu libro de texto de Historia, de segundo grado.

El Reto de Hoy:

Imagina que vives en la Nueva España del siglo XVII, y un amigo tuyo quiere poner un negocio y empezar a comerciar con España. En una cuartilla, escribe los consejos que le darías para que tome en cuenta. Además, con base en lo anterior, responde las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las características de la ruta comercial?

¿Cuáles son los permisos o trámites que requiere?

¿Cuáles son los productos que es posible comerciar?

¿Cuáles serían las problemáticas a las que se enfrentaría?

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Los materiales que utilizarás en esta sesión son papel periódico, tijeras, hojas, colores, cinta adhesiva, cuaderno y pluma. Si no tienes algunas de estas cosas, ya sabes que puedes reemplazarlos por otros materiales.

¿Qué hacemos?

Seguramente cuando escuchas la palabra patrimonio lo primero que se te viene a la mente es algo antiguo.

Pero ahora sabes que el patrimonio también es todo aquello que forma parte de tu identidad cultural, así sean edificios, monumentos, objetos, danzas, canciones, escenificaciones, comidas, técnicas artesanales, hasta las costumbres o tradiciones forman parte de él, y se vinculan con ello a través del significado que estos elementos tienen para todos.

El patrimonio es de todas y todos, y no sólo es cosa de los abuelos o de asuntos del pasado. Lo que hace falta es que niñas, niños, jóvenes y adultos se apropien de él para ejercer su derecho a la cultura.

Lo más valioso del patrimonio es lo que las personas guardan en él sus recuerdos.

Y esos recuerdos o memorias parten de la relación que se construye con los elementos culturales de las comunidades.

Reflexiona si tuviste algunas experiencias importantes relacionadas con el patrimonio.

Lee los siguientes ejemplos, comienza con David:

Yo soy de Tepetates, una comunidad de Tepeapulco, Hidalgo, y a esa edad me gustaba mucho ir a los Jagüeyes, que son unas represas de piedra en las que la hacienda del pueblo recolectaba agua, daba de beber a sus animales y también había gente que lavaba ahí. Uno de estos Jagüeyes tenía muros muy altos y cuando me paraba en la orilla sentía el viento y miraba la llanura gigantesca, mi corazón latía fuerte y sentía un cosquilleo en los pies.

Ahora, el ejemplo de Flor:

Yo vivía en Cuautepec, en la Ciudad de México, y ahí había un lugar como alberquita, en medio del campo. Era una pequeña salida de agua y le llamábamos “La Corona”, ahí la gente iba a lavar, a traer agua para las viviendas y nosotros nos dábamos nuestros paseos y jugábamos con los vecinos. Cuando lo pienso me llega una sensación de ligereza que comienza en mi cadera y me llega hasta las piernas. Entonces, me dan ganas de correr y correr, hasta siento libertad.

Continúa con el ejemplo de Héctor:

Pues yo soy de Celaya, un municipio de Guanajuato asentado sobre un poblado indígena llamado Nat-Tha-Hi, habitado por tribus chichimecas, guachichiles y otomíes. Su comida es deliciosa y de muchísimos colores. Cuando hay fiestas, ves puestos de frutas cristalizadas, dulces con forma de frutitas, verduritas, borreguitos de azúcar, de juguetes de cartón y madera.

Todas las personas del planeta se vinculan con elementos que fueron importantes para la vida cultural de sus localidades y cuyo significado se va transformando y actualizando en el tiempo.

Por ejemplo, en el ejemplo de Flor, el lugar del que cuenta, La Corona, tenía la función de distribuir agua, pero después se transformó en un lugar de reunión y juego con familiares y vecinos, y por eso está en su memoria.

Es curioso que esas memorias las relacionen con experiencias grabadas en el cuerpo.

Parte de esas memorias relacionadas con el patrimonio guardado en tu cuerpo y con ello genera una expresión artística.

Además, un territorio es contenedor de patrimonio, y tu cuerpo contiene las memorias que se vinculan con esos elementos.

Realiza la siguiente actividad.

Primero haz con periódico una silueta que represente tu cuerpo.

Mientras rasgas el periódico refiere alguna otra experiencia quizá relacionada con el patrimonio inmaterial como tomar aguamiel en el campo, las ferias de pueblo, las leyendas o la barbacoa, e ir diciendo con qué parte del cuerpo lo relacionas.

Dibuja en cuadros de papel abstracciones de los elementos que mencionas, por ejemplo, una ilustración de una rueda de la fortuna, simbolizará aquella feria del barrio.

Ahora rasga una mitad de la silueta, y coloca un par de los elementos representados en los cuadros de papel.

Junta las mitades para hacer una sola silueta.

Y conviértela en una obra de arte participativo, donde, tus familiares puedan interactúan de alguna manera para concluirla.

Y ahora, las transformarás en movimiento, acción y poesía.

Deben apropiarse de la actividad, así como se apropian del derecho de disfrutar el patrimonio.

Te convertiste en patrimonio cultural de tus recuerdos y sensaciones, a través del movimiento, el sonido y la memoria.

El Reto de Hoy:

Recuerda ejercer tu derecho cultural, pero, sobre todo, no dejes de disfrutarlo. Saca provecho de toda la cultura que tu comunidad tiene para ofrecerte; disfrútala, siéntete orgulloso de ella y, sobre todo, aprovéchala para crear lazos con sus seres queridos.

