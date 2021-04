Alumnas de la Academia de Danza Mexicana piden destitución de maestros denunciados por abuso

Al menos 60 alumnas y alumnos de la Academia de Danza Mexicana (ADM) realizaron puestas en escena para exigir se castigue a los docentes señalados por acoso y abuso sexual

Las siluetas bailaban al ritmo de la música con el cielo de fondo, pasos atrás al pie de la explanada del Palacio de Bellas Artes, otro grupo de danzantes rasgaba sus vestiduras elaboradas con bolsas de plástico, mientras intentaban liberarse de ataduras en pies y manos “representando la frustración por no poder hacer nada para que se liberen las aulas de profesores que han violentado en diversas formas y ocasiones a las alumnas, que lo único que buscaban era transmitir sus sueños a través de la danza” así lo describió Sandy Campos estudiante de la ADM.

Por casi tres horas, las coreografías convertidas en protestas atrajeron las miradas de los transeúntes, mientras los gritos de “nada va a estar bien” evocaban la necesidad de justicia, Sandy explica que la petición inmediata es “ la destitución de Raymundo Torres director de la Academia de Danza Mexicana por encubrimiento y abuso de poder, “violaron a una chica y no hizo nada, ahora nos pusieron un ultimátum para regresar a clases esta semana y si no amenazaron con reprobarnos en todas las materias”.

Hace un mes las alumnas de la ADM, De la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) y la Escuela Nacional de Danza Folklórica, se encuentran en paro de labores, y afirman que no regresarán hasta que se sientan seguras en espacios libres de impunidad y abuso.

Foto: Leslie Pérez

Por su parte, la Secretaría de Cultura reconoció las demandas legítimas de las y los estudiantes, y expresó su apoyo a través de un comunicado: “En el caso de la ADM, el INBAL ha respetado las posturas de las diferentes corrientes y se comprometió por escrito a que no se reprobará a quienes se mantienen en paro, se han diseñado alternativas para no perder el ciclo escolar, se dará oportunidad de recursar materias y no perder becas. El INBAL iniciará diálogos, ya acordados con estudiantes de la ADM, mediados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”.

“Las mujeres son ahora protagonistas de una de las revoluciones más importantes del México contemporáneo. La Secretaría de Cultura tiene la responsabilidad de caminar con ellas en la creación de una cultura y una educación libre de violencias de género”.

Mientras tanto las participantes preparan actividades que se darán a conocer en redes sociales, para levantar la voz el próximo 29 de abril, Día Internacional de la Danza.

Foto: Leslie Pérez

Por: Leslie Pérez

dhfm