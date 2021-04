Felipe Calderón: Anaya dejó ir su gran oportunidad

Ricardo Anaya perdió una gran oportunidad de ser un buen candidato a la presidencia de México en 2018, consideró Felipe Calderón.

En entrevista exclusiva con Adela Micha en El Heraldo TV en el canal 10.1, el exmandatario federal señaló que Ricardo Anaya impidió la participación de ciudadanos en el Partido Acción Nacional (PAN), lo que debilitó a ese instituto político de cara a la elección presidencial.

Calificó como una “luchita” la gira que realiza el panista en el país para conocer la problemática de México y catapultar su figura con miras a 2024.

“Está haciendo su luchita Ricardo y está bien, a mí me parece que él perdió una oportunidad brutal de ser el candidato, de ser un buen candidato cuando nos cerró la puerta en el PAN, es decir, se impuso este jueguito de los cadeneros.

“Él era cadenero de Querétaro, le bloqueó la entrada a muchos panistas, se opuso a lo que el Partido Acción Nacional hizo durante 70 años, que fue una competencia equitativa, justa, porque si hubiera sido una competencia democrática y él gana, como podía ganarle a la propia Margarita, hubiera tenido mucho más fuerza”, afirmó.

Calderón Hinojosa reconoció que el entonces candidato de Acción Nacional no tenía posibilidades de vencer en la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

“No creo que le hubiera podido ganar a Andrés Manuel, la verdad, no pintaba para eso, y Andrés Manuel ya estaba legitimado por un discurso anticorrupción al terminar un sexenio donde hubo muchísima corrupción”, señaló.

El político michoacano descartó sumarse nuevamente a las filas del blanquiazul, ya que no existen condiciones de participación política, y lamentó que el partido le dé la espalda a los ciudadanos.

“En las circunstancias actuales no, no, no, si no hay un cambio estructural como el que necesita el país para que vuelva a ser el PAN el partido de los ciudadanos, incluso hasta despectivamente le decían el agente decente, se oían muy mal, de ciudadanos honestos, que quieren a la patria, que pagan impuestos, que sacan la basura, que respetan el vecino, que no se vuelan el semáforo, ese tipo de ciudadanos no tienen causa, no tienen dónde verter su energía para México y eso es lo que hay que construir”, explicó Felipe Calderón.

Expuso que todos los ciudadanos mexicanos deben participar activamente en política y en los asuntos públicos, pues sólo así se podrán encontrar las respuestas a los principales problemas del país.

“Pienso que todos los mexicanos –me incluyo– debemos participar en política, eso buscaba México Libre, abrir un espacio de participación ciudadana para millones de mexicanos que los partidos actuales se lo tienen cerrado.

“Éstos tienen un monopolio, una canonjía que no abren a los ciudadanos y eso explica los males de México, y también porque la oposición no puede levantar una campaña que tiene miles de elementos para levantar y no termina de hacerlo”, indicó.

Por Paris A. Salazar

