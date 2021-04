Doble Hoy No Circula queda suspendido en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspenden las medidas establecidas ante la contaminación en El Valle de México, luego de que se registraran altas concentraciones de ozono, por lo que el Doble Hoy No Circula, establecido ayer, quedas suspendido. Para el día de mañana, aplicará el programa normal vehicular Hoy No Circula.

CAMe informó que este jueves no se registraron concentraciones horarios de ozono mayores a 154 ppm. Indicó que estes viernes el sistema de alta presión que ocasionó estabilidad atmosférica disminuirá su influencia sobre el centro del país.

Por lo que las condiciones de ventilación mejorarán aunque se esperan concentraciones de ozono que generarán mala calidad del aire

Recomendaciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis hizo un llamado a la población para continuar participando en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Evitar el uso del automóvil.

Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Para este viernes 23 de abril se pronostica ambiente frío a fresco al amanecer en el Valle de México. Cielo medio nublado durante el día y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 28 a 30°C y mínima de 12 a 14°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 27 a 29°C y mínima de 2 a 4°C.

