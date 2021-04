Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 21 de Abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 21 de abril para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este miércoles.

1° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Realizaras tu primer borrador de la noticia, para lo cual retomarás lo que revisaste en la sesión anterior. Analizarás las ideas que se compartieron, sí fueron escritas a manera de noticia. Deberás asegurar que las ideas estén escritas y si se dice que se escribirá una noticia, se escriba realmente. Comenzarás con los escritos. Para esta sesión necesitaras: Tu libro de texto de Lengua Materna Español.

¿Qué hacemos?

Lo primero que harás es verificar si está escrito como una noticia los escritos de algunos niños y niñas de primer grado que quieren compartir contigo. En esta primera lectura no te vas a detener en cuestiones de separación de palabras o si omite una letra o la cambia, lo leerás como se lee cualquier texto, después apoyaras en esas cuestiones.

En esta primera lectura el comienzo, ¿Te hizo pensar en un cuento? Comúnmente así empiezan los cuentos, no son precisos al indicar el lugar y la fecha, ¿Y qué es lo que sabes de las noticias? Una noticia debe ser precisa en cuanto a lugar y fecha, por lo tanto, ¿Cómo crees que debió haber comenzado? Un ejemplo podría quedar de la siguiente manera, “Niños y niñas dejaron de ir a la escuela desde el año 2020, no solo en México sino en todo el mundo”. De esta manera, se está diciendo el tiempo y aclarando el lugar, y la fecha, para no poner el día podría ponerse marzo del 2020 así saber que significa “Desde hace un año”.

Continúa con la siguiente participación.

En esta participación, es más cercana a lo que llaman un texto instructivo, parecen los pasos que se deben realizar o seguir, como en el caso de una receta de cocina o un instructivo para armar un juguete. Y algo muy muy importante es que ambos textos tienen información que, si se une en una sola noticia, se podría generar una noticia más completa, con mayor información, así que puedes retomar lo que hizo el otro compañero y de esta forma tener mayor información para la noticia y compartirla. El hecho de compartir con los demás, permite enriquecer las ideas.

¿Qué opinas acerca de este texto? Este texto parece una noticia, para mejorarla, lee nuevamente una noticia y verifica los elementos que debe tener y así tendrás tu primer borrador. La noticia debe tener los elementos:

Titulo o encabezado.

¿Donde?

¿Cuándo?

Redacción, ¿Qué paso?

Escrito en columnas.

El primer borrador, son todas estas primeras participaciones, es escribir tus ideas y por eso las primeras observaciones y sugerencias que se hicieron fueron de formato de noticia y de complementar los borradores. A pesar de que algunos de ellos no están escritos como noticia, sino como cuento o instrucciones, con las ideas que se han mencionado, se puedan modificar. Abre tu libro de texto de Lengua materna en la página 136.

Vas a ocupar este formato para ir cubriéndolo con las principales características de una noticia. Por lo tanto, este será tu segundo borrador, pero será el primero en tanto que es en el que ya vas a ocupar el formato de noticia. Comienza por la primera pregunta, ¿Cuál será el encabezado de la noticia? Recuerda que el título en una noticia es el mismo que el encabezado, es importante que este llame la atención del lector.

Anota el título o encabezado, ahora la siguiente indicación del libro y dice: Descripción de la fotografía o ilustración, a esto se le llama el pie de foto y para esto observa el siguiente ejemplo que aparece en el libro de Lengua materna en la página 137.

2° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a escuchar y leer textos para después hablar sobre lo que entiendes, lo que te parece interesante y lo que puedes aprender con la información que te brindan.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy leerás textos sobre niñas y niños migrantes. ¿Sabes lo que significa esa palabra? ¿La has escuchado? Lee con detenimiento la definición para que entiendas un poco más al respecto. En el mundo hay muchas personas que migran. Familias enteras, incluidos niñas y niños de todas las edades. El viaje puede ser a otros países o también al interior de un país, las personas se pueden quedar un tiempo o establecerse a vivir ahí para siempre.

Aparte de todas las personas que viajan, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, ¿También hay migración en nuestro país? Sí, hay migrantes que viajan de un lugar a otro, sin salir de nuestro país, por ejemplo, las familias que trabajan en los campos agrícolas. Observa el siguiente video. Fíjate muy bien, cómo viajan las niñas y los niños, y cómo es su escuela.

Ventana a mi comunidad. Migrantes. Niños Jornaleros Migrantes

Qué interesante, sabías cómo eran las escuelas de las niñas y los niños migrantes. Sus clases están organizadas según los tiempos de la siembra y la cosecha, le llamaron calendario agrícola, es bueno conocer cómo son otras escuelas, quizá alguna o alguno de ustedes está en una escuela así, nos gustaría conocer cómo son, ¿Te fijaste cuántas lenguas se hablaban en el salón además del español?

Eran cinco: El zapoteco, el náhuatl, el mixteco, el mixe, el triqui. ¡Imagínate todo lo que puedes aprender en esa escuela! Pues sobre este tema tan interesante seguirás leyendo y aprendiendo. Pon mucha atención para que después escribas en tu cuaderno de que trató, la lectura. En nuestro país hay muchas niñas y niños que han dejado su lugar de origen y ahora viven en un lugar diferente al que nacieron. Las familias viajan y dejan sus hogares porque buscan mejores condiciones de vida, viajan porque hay oportunidades de trabajo en otros lados, e incluso viajan por otras causas, como conflictos armados o desastres naturales.

¿De qué se trata este pequeño texto que acabas de leer? Comenta en casa a quien esté cerca de ti lo que entendieron sobre el texto.

Aunque es un texto cortito me pareció muy interesante que se mencionaron las razones por las que las familias deciden migrar o viajar a otros lugares. Observa el siguiente mapa, puedes describir, ¿Qué es lo que observas?

Es un mapa de niños migrantes. ¿Te fijaste en que tiene huellitas como indicando el trayecto? Parece que cada niña o niño va a un lugar diferente, como los niños migrantes. Si te dijera que este mapa forma parte de un libro, ¿De qué pensarías que se trata el libro? ¿De qué se trataría un libro así? Puede tratarse de las niñas y los niños de México. ¿Qué observan en la portada? ¿Por qué crees que aparece esta imagen?

