Felipe Calderón pide una oposición firme y un cambio en energéticos para México

"Estamos sufriendo como mexicanos las peores consecuencias del cambio climático", con esta frase Felipe Calderón dio su postura sobre la estrategia del gobierno en la materia de energéticos.

Destacó que está interesado en los temas globales y que el gobierno no ha tomado en cuenta la generación de nuevas energías, ya que no permite el desarrollo de empresas que están interesadas en parar el calentamiento global.

Destacó como obsoleto el interés de seguir explotando el carbón o los hidrocarburos, pero agregó que es necesario establecer cambios de raíz.

¿Volvería al PAN?

Dijo que la oposición en el país debe reestructurarse, establecer una agenda en común y además permitir la participación de las personas que no han permanecido a la clase política.

Aseguró que no regresará al Partido Acción Nacional a menos de que se dé esta reformulación de los poderes en el país, ya que no puede haber un contrapeso si no hay un verdadero interés en las causas.

El expresidente dijo que la clase política mexicana está cerrada y no permite la participación ciudadana, pese a que tiene la capacidad de encabezar liderazgos

