Comisión de Justicia aprueba nueva Ley de la FGR; avanza al Pleno en Diputados

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados destrabó este miércoles el dictamen que expide la nueva la Ley de la Fiscalía General de la República, probándolo sin modificaciones a la propuesta original del Senado; pasó a la Mesa Directiva, la cual lo someterá a discusión del Pleno en el transcurso del día.

El dictamen fue aprobado con el respaldo de Morena y aliados, con 19 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones. Se trata de la segunda votación de la Comisión de Justicia sobre el proyecto, pues el pasado lunes fue aprobado con mayoría simple (12 a favor, 10 en contra y cinco abstenciones), mientras que la ley exige mayoría absoluta, es decir, que de los presentes la mitad más uno lo avale.

También se destraba el dictamen, ya que la Mesa Directiva de San Lázaro ordenó el martes a la Comisión de Justicia reponer la votación hasta que se alcanzara la mayoría absoluta, pero el mismo día no se logró por desacuerdos entre diputados.

Y es que la oposición e incluso la morenista Lorena Villavicencio pidieron que primero se escuchara a los familiares de personas desaparecidas, quienes están en desacuerdo con la nueva ley.

El dictamen contempla que, con respeto a su autonomía, la Fiscalía podrá participar en el Mecanismo de Apoyo Exterior, previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas acusaron que se está malinterpretando la “autonomía” que ya cuenta con la Fiscalía, pues les preocupa que la nueva ley deja a criterio de la Fiscalía, aludiendo “absoluto respeto a su autonomía constitucional”, que participe en dichos mecanismos.

“¿Qué pasaría si se reforma esta ley, si la FGR logra dicha autonomía? la Fiscalía ya no tendría la obligación de investigar, mucho menos de buscar, no podemos exigirlo pues ya no estará en nuestras manos. Si actualmente es una gran lucha encontrarlos ¿se imaginan si ya no va a ser su obligación encontrarlos?”, dijo Marité Valadez Nikijara, familiar de un desaparecido, quien presenció la votación.

Al término de la reunión, en el Salón Verde de San Lázaro los familiares de las víctimas reprocharon a gritos a Morena, a través de la diputada María de los Ángeles Huerta, que promovieron avalar el dictamen sin cambios.

Cabe señalar que la nueva ley también dota a la FGR de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de delitos, con los que podrá intervenir en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, solicitar la reparación del daño y la extinción de dominio.

Cambios en la ley

Delimita la intervención de la Guardia Nacional en la investigación penal, así como los alcances de actuación de fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

Fortalece las facultades del titular de la FGR y al mismo tiempo lo obliga a comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y presentar anualmente un informe de actividades.

Por ejemplo, la FGR podrá enviar una postura institucional al Congreso de la Unión sobre iniciativas, reformas constitucionales y legales que tengan que ver con el ámbito de su competencia.

Define un nuevo esquema de Unidades Especializadas, que permita a éstas enfocar sus funciones de manera ágil y funcional, sin trabas burocráticas o barreras que responden a una realidad pasada y anacrónica.

Se considera, además, la creación de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que determine las estrategias para la investigación y persecución del delito, bajo criterios objetivos y metas medibles a corto, mediano y largo plazo.

Por: Iván E. Saldaña

dhfm