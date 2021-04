Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 20 de abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 20 de abril para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo.

¿Qué hacemos?

En las sesiones pasadas hemos estudiado sobre los artículos de divulgación, revisamos algunas de sus características, que son parecidas a las de otros textos informativos de contenido académico, y descubrimos que son una forma divertida y amena de acercarnos a nuevos conocimientos de ciencia, tecnología y de otras áreas del conocimiento.

Desde que leímos artículos de divulgación me he preguntado muchas cosas; por ejemplo, ¿Cómo funciona un horno de microondas? ¿Por qué de la parte de atrás de un refrigerador sale aire caliente? O ¿Por qué las televisiones de antes eran grandes y pesadas y ahora son más delgadas?

También me he interesado en las noticias de la sección de ciencias en los periódicos. ¿Escucharon que en la Antártida se separó el tercer glaciar más grande registrado en la historia? ¿Qué efectos puede tener esto en los animales de las regiones cercanas o en nosotros? y para dar una idea de las dimensiones del glaciar dijeron que era del tamaño de Londres.

El calentamiento global está derritiendo las capas de hielo cercanas a ambos polos, y eso va a afectar a las poblaciones humanas cercanas al mar en todo el mundo.

Por eso también son importantes los artículos de divulgación: actualmente, nadie puede aspirar a saberlo todo, pero todos podemos tener curiosidad por los avances de la ciencia y la tecnología que pueden transformar nuestras vidas.

Con lo que hemos aprendido en esta práctica social del lenguaje podemos escribir un artículo de divulgación. Vamos a comenzar hablando de los temas que nos gusten y que pueden ser de interés para personas cercanas.

En la sesión de hoy vamos a seleccionar un tema sobre el cual escribir. Debe ser uno que nos interese, pero que también despierte la curiosidad de los lectores que imaginamos para nuestro artículo, en este sentido, también, debemos pensar en la respuesta que queremos obtener de ellos. Al tipo de actitud o reacción que nos gustaría que los lectores tuvieran después de leer los artículos que escribamos, o en qué les puede servir, por ejemplo, después de leer la noticia sobre el desprendimiento del glaciar, nos preocupamos por los animales que se verían afectados, o por las consecuencias del calentamiento global provocado por el ser humano.

Hoy también vamos a explorar qué es lo que sabemos del tema elegido para definir qué es lo que queremos comunicar de él y lo que nos hace falta investigar, para esto, elaboraremos una lista de preguntas que orientarán nuestra búsqueda de información y la redacción de nuestro artículo.

Vamos a comenzar por buscar el tema sobre el que nos gustaría escribir nuestro artículo de divulgación.

El tema puede ser sobre:

El calentamiento global provocado por el ser humano.

Animales.

Las abejas.

La tecnología: con los videojuegos, las cámaras fotográficas, los celulares y sus aplicaciones, o por las telecomunicaciones en general, por ejemplo, ¿Cómo es posible que, ahora que estamos en casa, la gente se pueda conectar desde diferentes partes del mundo a la misma hora para tener una reunión?

Los astronautas , ¿Qué comen cuando van al espacio o por qué flotan?

, ¿Qué comen cuando van al espacio o por qué flotan? Los autos híbridos , los que pueden moverse con electricidad o con gasolina.

, los que pueden moverse con electricidad o con gasolina. La aplicación de la vacuna contra el COVID-19

Desde chicos, mi papá y mi mamá se pusieron todas las vacunas e hicieron que yo y mis hermanos nos las pusiéramos, pero, últimamente, escucharon y leyeron muchos comentarios que ponían en duda la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 que, si las hicieron muy rápido, con una tecnología nueva de la que nadie sabe qué efectos tendrá en las personas y que nos harán más daño que la enfermedad.

Mi abuelito no tuvo dudas, fue a que lo vacunaran y de regreso, tenía un poco de fiebre; pero, se dio un baño, comió un caldito de pollo y se durmió. Al despertar, ya se sentía bien, dijo que no comprendía por qué había personas que pensaban que las vacunas no servían y que podían causar daño, que quienes se la aplicaron le explicaron las posibles reacciones secundarias y que hacer en ese caso.

Yo me he dado cuenta que en redes sociales circulan muchos comentarios que ponen en duda la utilidad de las vacunas, parece que la gente ha olvidado lo que aprendió en la escuela sobre cómo funcionan y por qué son importantes, es como si, de repente, muchos tuvieran miedo de las reacciones a las vacunas.

En la clase nos estamos enfocando al tema de las vacunas, que les parece si tomamos ese tema para nuestro texto de divulgación y me di cuenta que hay muchos temas que hemos propuesto para hacerlo.

Del tema de las vacunas surgen muchas dudas como:

¿Las vacunas son buenas o son malas?

¿Cómo se hacen las vacunas?

¿Qué pasaría si no se las pusiera la gente?

Debo confesar que yo estoy convencido de que las vacunas son útiles y necesarias, pero que me costaría trabajo explicar cómo es que funcionan y por qué dicen que si uno no se vacuna termina afectando a los demás.

Se han planteado muchas preguntas sobre las vacunas, que reflejan el interés que muchas personas tienen actualmente sobre lo que está pasando con la pandemia.

Vamos hacer un artículo de divulgación sobre las vacunas, sirve que todos investigamos y nos volvemos especialistas en el tema y así, podemos despejar las dudas de nuestros familiares en casa, o de todas aquellas personas que requieran información.

Ya hemos elegido un tema para escribir un artículo de divulgación: las vacunas. También señalamos posibles destinatarios: familiares y amigos que tienen dudas sobre la conveniencia de vacunarse contra el COVID-19 debido a algunos cuestionamientos sin fundamento que han circulado en redes sociales y en conversaciones cotidianas. ¿Cuál sería el propósito de nuestro artículo?

Nuestro propósito podría ser que cuenten con información general sobre las vacunas para que tomen decisiones con base en información válida y confiable. Propongo que escribamos una lista de preguntas sobre la información que nos gustaría comunicar en nuestro artículo, y que platiquemos un poco sobre qué sabemos para contestar estas preguntas y qué nos haría falta indagar para fundamentar nuestro conocimiento y ampliarlo.

Debemos fundamentar lo que ya sabemos porque estamos tratando de divulgar un conocimiento científico o académico, ya que no lo estamos tomando de nuestra imaginación. Vamos a plantear algunas preguntas las ponemos en orden, primero las más generales o importantes, y luego las más específicas.

¿Qué son las vacunas?

¿Cómo funcionan las vacunas?

¿Cómo se hacen las vacunas?

¿Cuáles son los beneficios de vacunarnos?

¿Qué pasaría si no nos vacunamos?

¿En qué son diferentes las vacunas contra el COVID-19?

Vamos a revisa la información general que tenemos a la mano sobre las vacunas, con el propósito de valorar si debemos ampliar o precisar nuestra lista de preguntas, o si es el tipo de información que necesitamos. Comencemos por el siguiente video te invito a verlo del inicio al segundo 00:56

¿Qué es una vacuna?

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer que existen diversas prácticas para el tratamiento de malestares como dolores de estómago, hipo, fiebre, picaduras o torceduras, entre otros y como lo hacen las personas que colaboran para curar dichos malestares.

¿Qué hacemos?

En esta sesión iniciarás con una nueva práctica social del lenguaje. Para conocer el propósito general de esta nueva práctica, abre tu libro de texto de Español en la página 125.

El propósito de esta práctica social del lenguaje es elaborar un texto en el que se contrasten dos ideas acerca de un mismo tema.

Con esta práctica social del lenguaje trabajarás ocho sesiones.

En esta sesión reconocerás diversas prácticas para el tratamiento de malestares, para lo cual vas a reflexionar sobre las prácticas de las personas para curar dichos malestares y a discutir sobre los remedios útiles para curar algunos malestares comunes, como dolores de estómago, hipo, fiebre, picaduras, torceduras.

Los materiales que necesiatarás son: Cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario; recuerda tenerlo siempre a la mano, durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsalo con libertad y no sólo investigues sobre las palabras que se te piden en esta asignatura. Piensa que el conocimiento profundo de nuestra lengua te permite pensar y expresarte con mayor precisión y claridad, entre otras cosas.

Actividad 1

Realiza la lectura de un texto literario y reflexiona sobre algunas de sus principales características. Mientras lees, procura identificar de qué clase de texto se trata, y a cuáles de los escritos que conoces se parece y por qué. ¿Qué opinas de esta lectura? ¿De qué texto se trata?

Quizá, al principio se pudo pensar que se trataba de un poema. Después, pudiste creer que se trataba de una especie de canción. Sin embargo, conforme se fue avanzando, pudiste hallarle parecido con otros tipos de texto, como una oración religiosa. ¿Qué podría hacer creer que se trataba de un poema?

Podía ser la costumbre, pues resulta común que se lean poemas en esta asignatura, pero también por la manera en que está escrito el texto, en versos. ¿Cómo es el ritmo? Se caracteriza por la repetición de ciertos sonidos y palabras, como “Soy mujer” al comienzo de la mayoría de los versos, y “dice” al final. También por la distribución de acentos y pausas; por ejemplo, la provocada por la coma que precede siempre a la palabra “dice”.

Esa es una buena descripción del ritmo. ¿Y qué hizo pensar que se trataba de una canción? El ritmo provocado precisamente por la reiteración de los fenómenos y por la repetición idéntica de varias frases. Aunque todos estos rasgos se han identificado tanto en poemas como en canciones.

¿Y por qué se podría pensar que se trata de una oración religiosa? Por todo lo anterior y por la referencia constante a elementos religiosos, en particular del catolicismo, como “Jesús”, “Jesucristo”, “cruz” y los nombres de otros personajes de la misma Iglesia, como San Pedro.

¿Entonces se trata de una oración religiosa? Podría decirse que sí, si los términos anteriores no estuvieran mezclados con otros que no tienen nada qué ver con la religión, por ejemplo, “soy mujer” y algunos elementos de la naturaleza, como una “estrella”, la “Luna”, el “cielo” y el “agua del mar”. Esta lectura se trata de un fragmento de una canción chamámica. ¿A qué se refiere la palabra “chamánica”?

