Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 20 de Abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 20 de abril para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

3° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a recuperar información relevante mediante notas y las emplearas al redactar un texto.

¿Qué hacemos?

Iniciamos la sesión de hoy con una nueva práctica social la cual podrás consultar en tu libro de texto en la página 108 y que también está apareciendo en pantalla.

A mí me encanta investigar cómo se elaboran las cosas que tengo a mi alcance y me ha resultado muy interesante todo lo que he aprendido, por ejemplo, puedes aprender muchas cosas sobre lo que tienes, una esfera, una pulsera de chaquira y un títere, de todo eso podemos aprender sobre su proceso. ¿Sabes algo de ellos? Las esferas se elaboran mediante la exposición del vidrio ante un soplete y los pulmones del trabajador que se elaboran mediante el vidrio expuesto al calor.

Después le sigue el cromado color plata dentro de una válvula para luego pasar con las personas encargadas de decorar la esfera.

Sobre la pulsera, sé que se van insertando las chaquiras una por una bajo la estructura de diseños previamente elaborados, estos diseños no son solo decorativos, sino que simbolizan elemento de la naturaleza como la lluvia o el sol, tienes que tener mucha paciencia para no equivocarte cuando estás elaborando patrones.

Ahora vamos a ordenar el párrafo, ¿Cuál creen que va primero? Actualmente, las piñatas se elaboran a partir de una olla de barro o cartón moldeado, después se cubren de papel colorido y se rellenan con dulces, fruta, cacahuates y juguetes. Entonces veamos cómo queda el texto.

Por último, se rompen con un palo, romper piñatas es una tradición de las reuniones familiares o entre amigos que se acompaña de cantos divertidos y permite pasar un rato agradable. Ahora vamos a ubicarnos en cuáles serían las palabras clave y eso lo podemos hacer formulando preguntas, como, por ejemplo: ¿De qué están hechas las piñatas? ¿Para qué se utilizan?

Se elaboran a partir de una olla de barro o cartón moldeado cubierto de papel colorido. Entonces, de este enunciado las palabras clave serían: olla de barro y cartón moldeado, es decir, son las palabras que nos aportan datos relevantes, la siguiente pregunta, ¿Para qué se utilizan? Las piñatas se llenan de dulces y frutas que caen al romperse haciéndose una competencia entre los niños y las niñas para recoger la mayor cantidad de dulces.

Así es, y las palabras clave son romper y palo. A partir de todo lo que ya vimos en clase sobre la toma de notas y las palabras clave, aplicaremos lo aprendido en el siguiente ejercicio con el video sobre la elaboración de títeres. ¿Listos para tomar notas? recuerden seguir los pasos que vimos al inicio de la clase, porque después de observar y escuchar la cápsula retomaremos lo que han escrito. A continuación, presentaremos la cápsula sobre cómo elaborar un títere.

Video. Entra cápsula Valentina Sierra

Recordemos que las palabras clave las podemos obtener a partir de las preguntas que nos formulamos sobre la información que escuchamos o leemos.

4° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a Identificar los recursos de los textos publicitarios y tomar una postura crítica frente a ellos.

¿Qué hacemos?

Viste que los anuncios publicitarios son mensajes que promocionan productos o servicios para que la gente los consuma o los adquiera. Y también se habló sobre el consumo responsable. Recuerda que el consumo responsable se refiere a consumir cosas que sean buenas para ti y para el planeta. En esta sesión analizarás los recursos discursivos de los anuncios comerciales para valorar la veracidad de la información que presentan.

Para comenzar conocerás uno de los principales recursos discursivos que utilizan los anuncios publicitarios para llamar tu atención.¿Te acuerdas de las frases “para niñas y niños como tú”, “para el hombre sin reservas” y “para toda la familia”? Estas frases cortas son con las que se identificaban los productos con los que trabajaste la sesión pasada. Para ayudarle a tu memoria observa el siguiente video del minuto 1:55 al minuto 4:10

De compras capítulo 8

A las frases o lemas que utilizan las marcas para identificar sus productos se les llama eslóganes, en la sesión anterior se estableció que un eslogan es una frase corta que los publicistas inventan para reconocer los productos. Cómo se mencionó en el video son frases que se quedan en la memoria y no son producto de la casualidad, sino de un estudio muy profundo, al final del video comparten dos eslóganes muy interesantes. ¿Los recuerdas?

En este caso, se publicita un teléfono celular con el eslogan “Siempre cerca de ti”. El experto que entrevistaron en el video comentó que, para crear un eslogan es necesario pensar en las cosas que son importantes para las personas. El eslogan te invita a pensar que, si adquieres este teléfono celular, siempre habrá personas cerca de ti. Como si fueras a tener muchos amigos con el simple hecho de adquirir ese aparato.

En este anuncio “Así me quiere mi mamá” a partir del cual pudieras pensar que, si compras y consumes ese producto, estarías recibiendo el cariño de mamá. ¿Qué te parece? Como bien dijo el experto, los eslóganes son “trucos” para darle personalidad a los productos y que se queden en tu mente, entonces ¿Qué dirías desde una postura de consumo responsable?

Debes analizar muy bien lo que compras, si necesitas adquirir un teléfono celular, que sea el que verdaderamente necesitas, si requieres comprar leche, fijarte muy bien en sus ingredientes y valor nutricional, es decir, no sólo guiarte por el eslogan o por la publicidad.

Este no es el único recurso publicitario que se utiliza con frecuencia, existen varios más. Como el que a continuación observarás con el siguiente video, inícialo en el minuto 1:36 y termínalo en el minuto 3:55

De compras capítulo 4

El siguiente video te ayudará a que no te vuelva a suceder lo mismo, y en caso de que te vuelva a pasar conozcas que hacer al respecto. Inícialo en el minuto 17:59 y termínalo en el minuto 23:00

De compras capítulo 1

Todos los consumidores tenemos derecho a que nuestras inquietudes y demandas sobre los productos que compramos sean atendidas y solucionadas, y quienes fabrican y comercializan dichos productos tienen la obligación de cumplir lo que prometen en sus empaques. Ahora observa lo que dice al respecto tu libro de texto en la página 94

Un dato Interesante. Uno de tus derechos como consumidor es que la publicidad en etiquetas, instructivos y servicios que utilices presenten información completa, clara y sobre todo veraz, para que te permita elegir la opción que más te conviene.

Los consumidores tienen derecho a la compensación, esto quiere decir que, si un producto no cumple con todo lo que promete, el consumidor puede pedir que se le devuelva su dinero, que se le disminuya el precio o que se repare el producto que haya adquirido. Para ejemplificar más este tema analizarás algunos comerciales de productos. Observa el siguiente video del minuto 5:39 al minuto 6:38

De compras capítulo 4

¿Recuerdas el video de hace un momento? Donde el experto explica cómo hacen los eslóganes, decía que los publicistas buscan situaciones en las que los consumidores se sientan identificados con el producto y les surja la “necesidad” de comprarlo. Algo similar pasa con el anuncio que acabas de observar, juega un poco con tus emociones, lo hace de una manera muy ingeniosa e inteligente para cumplir su propósito: que las niñas y los niños compren el chocolate. Ahora observa el siguiente comercial, inícialo en el minuto 6:06 y termínalo en el minuto 7:00

De compras capítulo 7

