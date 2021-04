¿Cuánto tiempo debe pasar después de tener Covid-19 para poder recibir la vacuna?

Muchas dudas surgen en torno a la enfermedad del coronavirus, ya sea el proceso de vacunación, la efectividad de la vacuna, los pros y contras de los distintos biológicos y los periodos de tiempo para la aplicación de las vacunas, el cual puede ser entre cada dosis o bien el periodo prudente para recibir la inmunización después de haber padecido la enfermedad.

Este tipo de dudas han surgido, sobre todo esta última, la cual es una de las preguntas que más se han cuestionado las personas, en especial luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien padeció el COVID-19, anunciara que este martes 20 de abril recibiría durante su conferencia matutina la vacunación contra el COVID-19.

“Me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a todos los adultos mayores que se están quedando sin aplicarse la vacuna por alguna precaución que tengan. Decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro peligro” AMLO — Rocío (@rocioss) April 20, 2021

Los periodos de tiempo

Una publicación de la Comisión Universitaria para la atención de la emergencia Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica la importancia y los periodos de tiempo de espera para recibir los biológicos que permiten reforzar el sistema inmune.

De acuerdo con este apartado el profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, Alfonso Vallejos Parras, señala que es importante que todas las personas se vacunen además de que es fundamental el tiempo que debe esperar una persona que tuvo el SARS-CoV-2, asimismo señala que este periodo es relativo depende del tratamiento que haya tenido la persona que padeció la enfermedad.

Vellejos Parras, señala que si el enfermo fue tratado con anticuerpos monoclonales o con plasma de convaleciente debe esperar un periodo de 90 días para recibir la vacuna, y en caso de desconocer el tratamiento lo más recomendable es consultar con el médico tratante.

También refiere que en caso de haber tenido otro tipo de tratamiento, sólo se debe esperar a que pase la fase grave de la enfermedad, es decir, que no tengan fiebre o algún otro tipo de síntoma.

En cuanto al periodo de tiempo entre cada dosis, comentó que la mayoría de las vacunas contra el COVID, deben aplicarse en dos dosis para reforzar el sistema inmune y regularmente hay que esperar de 21 a 42 días para la segunda vacuna, la cual es muy importante pues de lo contrarios bajaría la efectividad y todo su potencial.

Otras dudas

Según el portal coronavirus del Gobierno de México, hay muchas dudas que existen en torno a esta enfermedad y una de las más frecuentes es si debe aplicar la vacuna contra el COVID-19 después de haber padecido la enfermedad y estar recuperado para lo cual se indica lo siguiente:

“En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo estará protegida contra el COVID-19; esto se llama inmunidad natural. La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra el COVID-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor el grado adicional de protección por la vacuna en personas que se han contagiado previamente”.

pgh