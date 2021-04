Realizan simulacro del Plan de Vacunación Magisterial en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, vistió Veracruz para realizar un simulacro de vacunación contra SARS-COV-2 (COVID-19) al personal educativo, toda vez que la aplicación iniciará este martes 20 de abril.

La funcionaria federal se reunió con autoridades estatales en Palacio de Gobierno, ubicado en Xalapa, la capital del estado, para afinar los últimos detalles del Plan de Vacunación Magisterial y garantizar el regreso a clases en los próximos meses.

El mandatario estatal dio a conocer que el 80 por ciento de las maestras y los maestros del estado se han registrado con éxito en las plataformas digitales para acceder a la dosis de la farmacéutica CanSino.

También pidió a los docentes que hagan un esfuerzo y se trasladen a las sedes que fueron establecidas por los Comités Técnicos de Vacunación, tanto federal como estatal.

Los centros de vacunación fueron habilitados en la Zona Universitaria de Xalapa, el World Trade Center de Boca del Río, la Expo Ganadera en Tuxpan, en el Foro de Orizaba y en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

García Jiménez recordó que es importante que todo el personal complete el registro en la plataforma vacunadocentes.sev.gob.mx, donde podrán darse de alta con la CURP o el RFC.

La aplicación de la dosis será en orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido, para quedar de la siguiente manera:

Martes 20: De la A a la E.

Miércoles 21: De la F a la L.

Jueves 22: De la M a la R.

Viernes 23: de la S a la Z.

Sábado 24: Quienes no pudieron asistir en la fecha correspondiente.

En el caso de Xalapa, donde se espera la mayor afluencia, estarán disponibles tres subsedes en la zona universitaria, que son el Nido Halcón, el Gimnasio Universitario y la Facultad de Ingeniería.

APLICAN SEGUNDA DOSIS A ADULTOS MAYORES

La aplicación de la segunda dosis a adultos mayores se llevó a cabo sin contratiempos en seis municipios del estado de Veracruz, este lunes 19 de abril.



Cientos de personas mayores de 60 años hicieron fila para recibir por segunda ocasión la vacuna Pfizer en Benito Juárez, Tamalín, Ixcatepec, Citlaltepetl, Tantima y Xalapa, donde se observó una gran afluencia.

Algunas mujeres y hombres pasaron la noche afuera del Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, pese a las malas condiciones climáticas por el Frente Frío número 51, mismo que ocasionó niebla, lloviznas y lluvias en la región capital del estado.

La fila rodeaba al espacio deportivo desde la calle Salvador Díaz Mirón hasta la zona universitaria y las oficinas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV).

Los adultos mayores recomendaron a la población acceder a la vacuna contra coronavirus, toda vez que no genera efectos secundarios ni molestias y brinda tranquilidad al estar protegido.

“Por seguridad sí lo recomiendo, no es ninguna molestia, no genera nada. No sentí absolutamente ninguna reacción después de la primera aplicación y ahorita solo se siente ligeramente el piquete. Es la protección para la la familia y por lo caro que es el tratamiento, es una enfermedad muy cara. Mas vale prevenirlo y sobre todo si es gratis”, comentó María Genoveva Chimal.

La gente consideró que hubo una mayor organización y coordinación por parte del personal de gobierno que participa en la aplicación, para que el proceso se efectuara en el menor tiempo posible y las personas no tuvieran que esperar durante horas.

“Es algo grandioso y agradezco a todas las personas que hayan hecho este trabajo. Lo recomiendo mucho para nuestra tranquilidad y la de nuestra familia, lo que nos queda a nosotros es cuidarnos. No hubo ningún problema, ninguna reacción”, expresó Ruth, de 64 años.

Por: Juan David Castilla Arcos

