¡Hey, familia! vuelve el Danzón contra la pandemia por Covid-19

Poco a poco los adultos mayores van retomando sus actividades después de las jornadas de vacunación, como es el caso del señor León Zepeda, de 62 años, quien ya tiene aplicada su primera vacuna contra el COVID-19, y agradeció toda la atención que tiene el personal de salud hacia los adultos mayores.

Yo viví el encierro muy fuerte, me deprimí bastante, la familia danzonera estamos acostumbrados a estar activos, estuve muchos meses en casa, y ahorita me animé a salir con más confianza, con su debida distancia, mi gel y mi cubrebocas. Extrañaba mucho la libertad que me da el danzón”, relató.

El señor León observaba con mucha satisfacción los rostros felices de sus amigos que tomaban una clase de danzón en La Ciudadela. “Me gusta ver alegres a mis amigos, éramos poquitos y ahorita existe más confianza con la vacuna, estamos saliendo más, tomando las clases, tratando de estar activos, regresamos a esto que tanto amamos, que es el danzón”, comentó.

A lo lejos, el señor Alfonso Aldusin, de 70 años, observa la clase y a las parejas bailar.

“Estuve un año encerrado, mis hijos no saben que me escapé a bailar, me animé porque es un espacio al aire libre, sí ando temeroso del contacto, pero incluso escuchar la música o ver a la parejas me da muchísimo gusto, espero que poco a poco quieran venir más parejas.

“Antes de la pandemia había muchísimas señoras con quien bailar y la música sonaba por todos lados, hoy sólo tenemos una bocina, pero nos hace muy felices, el danzón es mi vicio desde hace más de 30 años”, expresó.

Por Daniel Ojeda

