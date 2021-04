Continuarán los ajustes generalizados en el precio de la tortilla

Debido al incremento en el costo de los insumos y al acaparamiento del maíz por parte de las grandes empresas comercializadoras, como ocurre desde el inicio de la pandemia por Covid-19, en los próximos días, el aumento en el precio del kilogramo de tortilla, registrado en algunas zonas, podría generalizarse en todo el país, para llegar hasta 20 pesos promedio aseguró el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín.

En entrevista señaló que autoridades de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se comprometieron a venderles a directamente el 400 mil toneladas del grano a los productores, pero no cumplieron; mientras en maíz está amontonado y echándose a perder en sus bodegas.

Precisó que las grandes empresas acaparadoras compraron la tonelada de maíz a finales del año pasado en 4 mil 700 pesos; que actualmente es vendida hasta en ocho mil pesos a los productores.

Situación que sumada a la negativa de Segalmex por venderles el maíz, más el alza de alrededor del 40 por ciento en los insumos, generará un alza generalizada en el precio del kilo de tortilla.

"Las autoridades no intervienen, no les importa que el producto más indispensable para la mesa del mexicano, no está dentro de la canasta básica y no hacen nada por detener el incremento indiscriminado en el precio del maíz"