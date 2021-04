Chihuahua se encuentra en alerta epidemiológica y pide concientizar a la población

De no tomar medidas ante pandemia, nos vamos a arrepentir aseguró el gobernador Javier Corral e insistió en que es mejor aplicar

restricciones rápidas que sean de 1 o 2 semanas y controlen los contagios y hospitalizaciones a volver a la situación crítica de dos o tres meses, como se vivió en octubre y noviembre del año pasado.

“Lo que tenemos que hacer todos es volver a solidarizarnos, tomar consciencia, donde podrían volver a situaciones críticas de dos o tres meses. Mejor rápidas para que la restricción no sea mayor a una o dos semanas. Es fundamental hacerlo a tiempo, si no, nos vamos a volver a arrepentir de no tomar medidas a tiempo”. dijo.

Destacó que hay personas que quieren retar a la autoridad e incluso promueven amparos, pero que lo que sigue será retirarles el permiso para su funcionamiento.

Advirtió a los ciudadanos de bajar la movilidad y en las reuniones, esto para disminuir con los contagios.

“Yo llamo a toda la población a bajarle a la movilidad, a bajarle a las reuniones, a disminuir la aglomeración y la concentración en las reuniones, que son las que nos disparan de una manera muy alarmante los contagios”, expuso.

“Sí estamos en una alerta que debe llamar a la consciencia social”, El Consejo de Salud decidirá en las próximas horas cuales serán las nuevas medidas

Por: Federico Guevara

