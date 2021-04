La CDMX, ya casi en semáforo amarillo

La Ciudad de México se encuentra a medio punto de avanzar al amarillo del semáforo epidemiológico, en esta emergencia sanitaria por COVID-19, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Pero, la capital aún se mantiene en el naranja la siguiente semana, donde se hacen ajustes en actividades económicas: restaurantes amplían aforo en interiores y las expos retoman labores.

"Seguimos prácticamente a un punto del semáforo amarillo, un poco menos de un punto, casi medio punto, porque prácticamente todos los indicadores se están disminuyendo. Hay un ligero incremento de ingresos hospitalarios, pero al mismo tiempo hay una disminución en urgencias médicas en el uso del SMS y todo esto, pues nos hace ver que hay una disminución", dijo en videoconferencia de prensa.

En la valoración de los 10 indicadores, las entidades que sumen de cero a ocho puntos estarán en verde; de 9 a 15, en amarillo; de 16 a 31, en naranja; y de 32 en adelante, rojo.

El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clark, reportó el estatus de los indicadores COVID en la capital:

Hay dos mil 323 personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus, una disminución de 202 en comparación con el 9 de abril pasado.

La ocupación hospitalaria en nosocomios públicos está en 27.45 por ciento.

Sin embargo, en los ingresos hospitalarios hubo un repunte esta semana, en comparación con la previa: pasó de mil 360 a mil 390, o sea un aumento de dos por ciento. Mientras que la positividad sigue a la baja.

Clark habló sobre los ajustes de las actividades económicas, donde los restaurantes podrán tener un aforo en interiores del 40 por ciento con horario permitido hasta las 21 horas, se reanudan actividades las expos: 30 por ciento de aforo, instrumentar sentidos de circulación para evitar encuentros de frente entre los asistentes, uso obligatorio del sistema QR., privilegiar la venta de boletos en línea para reducir la asistencia a taquillas, tiempo limitado de permanencia: 40 minutos y queda prohibido ofrecer productos de prueba (tales como cosméticos y perfumería), así como las degustaciones.

Por otro lado, a dos semanas de las vacaciones de Semana Santa, no hay indicios sobre el posible inicio de una tercera ola de contagios del virus Sars-Cov2, que provoca la enfermedad COVID-19, en la Ciudad de México.

"Hasta ahora no se ve que vayamos hacia una tercera ola de COVID, no tenemos ningún elemento, salvo a excepción de un ligero incremento en ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes para que digan que vamos hacia una tercera ola.

"Esto no quiere decir que no pueda ocurrir hasta el momento. Vamos a esperar esta semana que todavía podemos tener impactos de semana santa", dijo Sheinbaum.

En su edición impresa, El Heraldo de México publicó que en la Ciudad de México hubo un repunte de casos positivos, tras el paso de las vacaciones: de la semana entre el 5 y 11 de abril sumó ocho mil 534 casos del nuevo coronavirus, o sea un aumento de 10.6 por ciento en comparación con la semana previa.

Por Carlos Navarro

maaz