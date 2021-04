Cerca de la mitad de adultos mayores en Colima no aceptó ser vacunado

Una cobertura de sólo el 56 por ciento de vacunación contra la Covid-19, para adultos de 60 años y más, se alcanzó hasta esta fecha en cinco de los 10 municipios de Colima, debido a que un gran número de personas rechazó ser inmunizado, informó la Secretaría de Salud en la entidad.

“Mira, tenía miedo, para que te voy a decir. Vine, pero me pegaron nervios y me regresé, la otra vez también me puse nerviosa, el día de anteayer, y ahorita mis jefes, porque trabajo para el ayuntamiento, estaban chingue y chingue y me decían que les mostrara el agujerito y yo les decía que sí me inyectaba”, expresó Agustina.