Asoma repunte de casos de Covid-19 en CDMX

En la Ciudad de México se presenta ya un repunte de casos positivos confirmados de COVID-19, unos días después de finalizadas las vacaciones de Semana Santa.

Después de que la capital de la República tuvo su semana (del 29 de marzo al 4 de abril) con el menor número de contagios, en los últimos cinco meses, inmediatamente después mostró un repunte en este indicador.

La semana que corrió del 5 al 11 de abril sumó ocho mil 534 casos de SARS-CoV-2, es decir, un aumento de 10.6 por ciento en comparación con la semana previa (29 de marzo al 4 de abril).

Desde que se presentó el último pico en cuanto a hospitalizaciones por COVID-19, a finales de enero, la ciudad acumulaba 10 semanas consecutivas con disminución en los positivos al virus.

El viernes pasado, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, informó que la positividad mostró un ligero incremento.

“La positividad en la Ciudad de México es de 10.8 por ciento, un ligerísimo incremento comparado con el 10 por ciento que ha sido nuestro mínimo, que presentamos el viernes pasado; en este sentido, se da el incremento de positividad.

“A nuestro criterio, no tiene que ver necesariamente con un empeoramiento de la condición sino, ante la restricción de pruebas por los días de asueto que tuvimos el jueves y viernes (por la Semana Santa), que no están abiertos los macroquioscos, el número de personas que se hizo la prueba fue sensiblemente mayor, con más sospechosas y otras no se lo hicieron y por eso este ligero incremento”, explicó en aquella videoconferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Clark ratificó, en efecto, que hubo un aumento en el número de personas que acudieron a practicarse una prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, que provoca dicha enfermedad, una vez que más personas, una vez finalizado el periodo vacacional, acudieron a los lugares dispuestos por el Gobierno de la CDMX para la aplicación de test.

“Sí hemos tenido un ligero incremento en las pruebas durante la última semana. Llegamos a estar en los niveles más bajos de toma de muestras diarias, cerca de siete mil 500, y ahorita estamos más bien cerca de los 10 mil, ojalá, que haya sido no tanto por casos sospechosos y gente contagiándose, sino más bien por personas que hayan decidido hacerse la prueba a la menor sospecha. Pero sí estamos viendo un incremento en los últimos tres o cuatro días”, dijo.

En cuanto a hospitalizaciones por este padecimiento, la Ciudad de México se mantiene a la baja por ahora.

El último reporte muestra que hay dos mil 433 internados, cifra más baja desde mayo de 2020, cuando se encaminó la ruta rumbo al primer pico.

Hasta el lunes por la noche, cuando la titular del Poder Ejecutivo informa en su cuenta de Twitter sobre el número de fallecimientos en la capital por COVID-19, la entidad sumaba 40 mil 562.

Por Carlos Navarro

dza