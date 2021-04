Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 13 de abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 13 de abril para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características y función de los artículos de divulgación.

¿Qué hacemos?

En esta clase iniciaremos el trabajo con una nueva práctica social del lenguaje, la número 10 “Escribir artículos de divulgación para su publicación” para ello, a lo largo de seis sesiones, recordaremos lo que sabemos sobre los artículos de divulgación, exploraremos diferentes modelos para identificar sus características, elegiremos el tema, investigaremos y seguiremos los pasos del proceso de producción para escribir nuestro texto y publicarlo.

Vamos a recordar lo que sabemos sobre los artículos de divulgación científica y profundizaremos en el concepto “divulgación” y su relevancia. Vas a necesitar tu libro de texto de español, diccionario, cuaderno y lápiz o pluma para tomar notas. Por recordar lo que sabes acerca de los artículos de divulgación científica, como te mencioné, ya en tercero de primaria escribieron uno, y no sólo eso, sino que armaron una revista.

Vamos a revisar diferentes revistas científicas para niños, para reconocer cómo son y qué contiene este tipo de textos, cómo se estructuran y dividen tanto en los temas que abordan como el tipo de lenguaje que utilizan.

Ahora, hay algo importante a señalar sobre lo que haremos en esta ocasión que cambia el panorama. En tercer grado, el texto que escribiste era para niños como tú; por eso revisaste publicaciones dirigidas a ese tipo de público; pero ahora, el público será más amplio, por lo que los artículos de divulgación científica que revisaremos estarán dirigidos a adolescentes, jóvenes y adultos, esto nos hará poder aprender más acerca de este tipo de texto.

Para empezar, te invito a leer dos fragmentos de artículo, ambos abordan el mismo tema, pero uno es científico y, el otro, es de divulgación científica; la idea es que esta lectura te permita tener claro el concepto de “divulgación” porque es fundamental para la tarea que vamos a realizar.

La idea es observar las similitudes y diferencias, contrastar los textos y observar cómo se transmite una misma información a un público especializado en el tema y cómo se hace al público en general. Empezaremos con el fragmento del artículo científico, observa el tipo de palabras que utilizan y cómo se construye el discurso.

En la lectura de cada fragmento, observa las imágenes que incluyen uno y otro texto, pon atención en ellas, ¿Te resultan difíciles o fáciles de comprender? También tienes que leer los pies de imagen, recuerdas tal como lo viste en tercer grado, los recursos gráficos cumplen una función importante para ayudar a comprender el contenido. ¿Recuerdas por qué?

Los recursos gráficos sirven para ilustrar lo que desarrolla el texto, para complementarlo y también para brindar información adicional. Durante las lecturas, escribe algunas palabras que desconozcas sobre las que te interese saber su significado y búsquenlas en el diccionario.

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar una carta considerando información documentada, con argumentos, en la que puedas emplear verbos y expresiones para reportar hechos y opiniones.

¿Qué hacemos?

En esta sesión trabajarás con la práctica social del lenguaje 9 escribir cartas de opinión para su publicación, así también reflexionarás en la importancia de que en diferentes medios exista un espacio para la opinión del público.

Es fundamental que existan diversos espacios para que las personas puedan externar públicamente sus opiniones, lo cual es, incluso, un derecho humano. Todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Al externar opiniones, vas a identificar que puedes estar o no de acuerdo con lo que se dice; no obstante, es importante investigar para que ese acuerdo o desacuerdo esté fundamentado, es decir tenga los argumentos que le permitan saber el por qué se está o no de acuerdo.

Hay quien piensa y opina que no todas las personas deberían tener el derecho de pensar y de expresarse libremente, también hay quien cree que para opinar públicamente las personas deben estar calificadas para hacerlo y no cualquiera lo está, la siguiente frase es original de León XIII, papa de la Iglesia católica durante el último cuarto del siglo XIX.

“La libertad de pensar y de publicar lo que se quiera es el origen de muchos males”. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Así mismo hay otras opiniones que son contrarias a la frase que acabas de leer, y que dice:

“Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

¿Qué opinas de la frase que acabas de leer? ¿Con cuál te identificas más? y ¿Por qué?

“Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Es una frase maravillosa que resume lo que se había dicho respecto del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Esta frase, se dice que al parecer es del escritor y filósofo francés: “François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire (1694-1778)”. Sin embargo, la autora es la escritora británica Evelyn Beatrice Hall, quien incluyó la frase en la biografía Los amigos de Voltaire, publicada en 1906.

El propósito de la sesión es que hagas la planeación de la escritura de una carta de opinión, para ello, seleccionarás una noticia y llenarás una ficha con algunos datos particulares, como las razones para haberla elegido y la opinión inicial sobre el tema, también continuarás reflexionando sobre la relevancia de emitir las opiniones públicamente.

Los materiales que requerirás son: Libro de Texto, diccionario, cuaderno, y lápiz o pluma para escribir. Es muy importante que tengas a la mano tu diccionario, recuerda tenerlo cerca, durante esta sesión y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsalo con libertad y no sólo investigues en torno a las palabras que aquí se solicitan. Considera que el conocimiento profundo de nuestra lengua te permite pensar y expresarte con mayor precisión y claridad, entre otras cosas.

mypr