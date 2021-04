Felix amenaza... y luego se retracta

En el plantón frente al Instituto Nacional Electoral (INE), Félix Salgado Macedonio amagó con buscar y hallar las casas de los consejeros electorales para protestar, en caso de que el organismo electoral no restituya hoy su candidatura.

"Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?, ¿sí les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo?, ¿si? ¡Cabroncito! No vamos a permitir un atropello, y que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar", externó el morenista.

Sin embargo, horas más tarde, líderes y funcionarios morenistas le pidieron al aspirante actuar con prudencia y legalidad, por lo que Salgado Macedonio tuvo que salir a retirar las amenazas contra consejeros del INE que cancelaron su registro como candidato.

Las declaraciones provocaron la respuesta de la titular de Segob, Olga Sánchez, quien hizo un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, a las instituciones y a servidores públicos.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió al guerrerense actuar con prudencia y agotar las instancias jurídicas.

Apoyado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el guerrerense recompuso que siempre no quiere conocer las casas de los consejeros del INE.

"Ahora dicen que estoy instando a la violencia. Conocer a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdova, ¿a poco es violencia?. Quería saber dónde vive, ya no lo quiero conocer, ni quiero saber dónde vive para que estén tranquilos", dijo.

Hoy el INE decide la sanción que interpondrá al aspirante a la gubernatura de Guerrero.

