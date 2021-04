Edomex genera mil 800 mdp durante Semana Santa, 33% de la derrama del 2019: Canaco

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, se generó una derrama económica de mil 833 millones de pesos, en el Estado de México, aseguró señaló Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Valle de Toluca.

Destacó que a pesar de las restricciones por el semáforo epidemiológico naranja que mantiene la entidad, la derrama económica registrada, representó el 33 por ciento, respecto a lo obtenida en el 2019, cuando se reportaron 5 mil 500 millones de pesos.

El presidente de Canaco señaló que los restaurantes y espacios de atracciones en los Pueblos Mágicos y con Encanto fueron los más beneficiados durante la época; donde se registró saldo a favor.

Protocolos sanitarios implementados

Destacó que el sector empresarial implementó durante las vacaciones, los protocolos sanitarios y los aforos permitidos en los diferentes establecimientos.

Pedraza Navarrete aseguró que la Canaco está atenta de los resultados de las vacaciones, tanto en términos económicos como del repunte de casos de Coronavirus, derivado de la relajación de quienes tuvieron la oportunidad de viajar.

Añadió que corresponderá a los negocios y ciudadanos cumplir con los protocolos y normas establecidas por las autoridades sanitarias, para evitar posibles contagios, pues una nueva ola de incrementos de casos sería un retroceso para la lenta recuperación económica.

No es momento de bajar la guardia ya que la inmunización no es inmediata y lleva varias semanas para contar con los resultados en contra del coronavirus y todavía no se cubre los grupos de edad en los que se encuentra el mayor porcentaje de la población económicamente activa, señaló.

Por Leticia Ríos

DRV