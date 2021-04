Aguililla vive una situación de guerra, reconoce el gobernador de Michoacán

Luego de que se difundirá este martes la agresión del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, a un habitante del municipio de Aguililla, a través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que la persona en cuestión era un “halcón” que participaba en una “manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores”.

En su mensaje en el Facebook, Aureoles Conejo reconoció que Aguililla, en la región de la Tierra Caliente, vive “una casi de guerra” y que está aislada por el crimen organizado.

“Todo el mundo sabe lo que está pasando en Aguililla: violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras que no permiten el paso de productos de primera necesidad, incluso de enfermos de gravedad que no pueden ser trasladados a un hospital.

“Ante esa situación, cualquier otro gobernador se hubiese quedado en Morelia, pero, a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazadas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos.

“En medio de esa situación, nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores.

“En Michoacán saben que yo los defiendo y vamos a seguir peleando por el respeto a la ley y a las instituciones. He recorrido un sinfín de veces mi estado y lo voy a seguir haciendo como cualquier otro ciudadano de Michoacán; no me voy a quedar ni callado ni cruzado de brazos ante quienes quieren seguir sembrando la violencia y el caos, burlándose de la autoridad y de la ley.

“Voy a recuperar Aguililla de las manos de los delincuentes”, concluye el post de Silvano Aureoles Conejo.

Por: Sergio Cortés Eslava

