Salgado sube de tono su discurso contra consejeros del INE

El senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio subió de tono, un tanto amenazante, el discurso contra los siete consejeros del INE que cancelaron su candidatura al gobierno de Guerrero.

Frente al plantón que mantiene en el Instituto Nacional Electoral (INE), el guerrerense incluso puso una corona de flores en la puerta principal y un ataúd con el nombre del presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova.

"Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿Sí? ¡Cabroncito! No vamos a permitir un atropello y que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría", externó el morenista.

Félix Salgado, acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió así contra los consejeros a un día de que el Consejo General del INE sesione para analizar si restituye su candidatura en Guerrero y la de Raúl Morón, al gobierno de Michoacán.

Incluso pidió unas veladoras para ponerlas en la entrada simulando que ha muerto el INE.

"Somos humanos, queremos que se vayan al cielo, no que se vayan al diablo, que se vayan al cielo, a la gloria, vamos a hacer oración por ellos", bromeó.

El 28 de marzo pasado, el INE canceló la candidatura del guerrerense argumentando que no presentó un informe de gastos de precampaña, decisión que impugnó al día siguiente ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El organismo aceptó la impugnación y señaló que seis días después del 5 de abril, cuando se presentó la impugnación, se debía resolver el caso.

Por Misael Zavala

