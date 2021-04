Olga Sánchez Cordero pide legalidad y respeto mutuo a INE y Morena

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hizo un llamado enérgico en sus redes sociales para que se mantenga el respeto y la cordialidad entre las instituciones, los partidos políticos y los servidores públicos.

La secretaria de Gobernación explicó que las diferencias que se puedan tener entre estos tres entes se deben mantener dentro de la legalidad y el respeto mutuo para que no existan situaciones de ilegalidad o problemas que se puedan generar dentro del país.

¿INE vs Morena?

Y es que uno de los temas más importantes que se ha tenido en los últimos días es la situación que se vive con respecto a las elecciones en el estado de Guerrero, en donde ha habido revisiones y polémicas que se han presentado en el Instituto Nacional Electoral (INE) y personajes del partido de Morena.

El actor principal de esta polémica es Félix Salgado Macedonio, el cual se ha presentado de forma presencial a las oficinas del INE para exigir que le respeten su candidatura al estado de Guerrero para las próximas elecciones a celebrarse este 2021.

Felix Salgado amenaza boicot a elecciones

Sin embargo, la resolución fue que había ciertas irregularidades por lo que no se le iba a permitir al candidato postularse para el estado, situación que no cayó nada bien al grado de que aseguró que si no lo dejaban competir podría generar que no haya elecciones en Guerrero.

Por estas declaraciones, apareció Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación y ha pedido cordura para todos los actores políticos en México y que mantengan la legalidad y el respeto mutuo que amerita este y cualquier proceso electoral.

hgm