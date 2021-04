¡Fe en la humanidad! Ruletero da "aventón a hombre de la tercera edad para recibir la vacuna Covid-19

Para Don Félix no contar con una pierna y andar en silla de ruedas no le fue impedimento para acudir a vacunarse contra la Covid-19 en el Centro de Convenciones Exposiciones de Tampico, un trabajador de transporte público lo subió a su unidad para poder recibir el biológico.

Su amigo Francisco, le dijo que lo llevaría a vacunar contra el Covid-19 y se encaminaron este lunes hacia la zona del Centro de Convenciones donde se aplicó la modalidad Drive Thru para iniciar la jornada de inmunización de adultos mayores de 60 años.

"Llegamos temprano en la mañana, pero nos dijeron que era hasta la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se estarían aplicando a personas a pie, y nos comentó uno de los servidores de la nación que podíamos buscar una persona con vehículo para que pudiera subir Félix y así vacunarlo", comentó el vecino de la colonia Nuevo Aeropuerto.

Empujando la silla de ruedas por toda la zona, Francisco buscó a algún ciudadano que le pudiera ayudar a su amigo para que lo pudieran vacunar abordo de un vehículo, aunque estuvo a nada de rendirse hubo alguien que mostró su buen corazón.

"Tuve que caminar más allá de la entrada por el bulevar López Mateos, porque nadie quería subir a Félix a su carro para que fuera vacunado, cuando ya nos queríamos rendir y regresar a la casa, un amable señor, operador de transporte público, que traía un carro colonias que nos habló y nos preguntó que hacía dónde íbamos", explicó don Francisco.

En el auto ya iban otras dos personas, una de ellas deambulaba por el parque de la Laguna del Carpintero y también fue apoyado por el operador del transporte público para que recibiera la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

"Estoy muy contento y muy agradecido con el chofer que me ayudó a llegar a la vacunación y con amigo Francisco, que si no fuera por él, yo no hubiera podido trasladarme a ningún módulo de vacunación porque no tengo dinero para pagar un taxi", reconoció Don Félix.

La amistad de Don Félix y Francisco data de varios años, trabajaron juntos en la albañilería, por lo que en las buenas y en las malas siempre tratan de acompañarse, y en esta ocasión tocó que a uno de los dos recibiera el biológico.

"Todavía quedan gente con noble corazón que pudiera ayudar a su prójimo no importando las circunstancias y es por eso que me motiva a mí también ayudar a la gente yo vine por mi amigo y logramos nuestro objetivo de poder vacunarlo a él que no puede moverse y necesita apoyo", agregó don Francisco que al ser vacunado su amigo lo siguió ayudando para irse, al grado de cruzar el puente de la Laguna del Carpintero para después llegar a su destino.

VACUNACIÓN ENTRE CAOS Y DESVANECIMIENTOS

Los cerca de 30 grados que se sintieron en Tampico y su zona conurbada, provocaron, según el reporte de la Cruz Roja que al menos seis personas recibieran atención al desvanecerse.

La vacunación se realizó en cuatro sedes, dos de en modalidad Drive Thru en el Centro de Convenciones de Tampico y en el Tecnológico de Ciudad Madero, donde las filas fueron de varios kilómetros y causaron embotellamientos en las avenidas y bulevares principales.

Mientras que en Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Tampico-Madero y en la Unidad Deportiva, fue a pie y para personas en sillas de rueda, donde los adultos mayores esperando varias horas para recibir las vacunas.

Por: Carlos Juárez

