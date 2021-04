CDMX: Claudia Sheinbaum pide a los candidatos respeten las medidas sanitarias en el presente proceso electoral

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a candidatos y partidos políticos para evitar que el proceso electoral en la Ciudad de México, se convierta en un foco de infección de COVID-19.

Señaló que es necesario evitar aglomeraciones y realizar eventos en lugares cerrados en sus actos de campaña rumbo a las votaciones intermedias del 6 de junio.

Aclaró que no se puede generalizar que en las campañas proselitista, recién iniciadas, se incumplan las medidas sanitarias pero pidió que quienes no lo hacen, se comprometan a respetarlas para evitar contagios masivos.

“Entonces aquellos que no las están cumpliendo pues este llamado es para que nos ayuden a que las elecciones no sean un foco de infección, o los eventos públicos de candidatos no se conviertan en un foco de infección. De COVID-19”.