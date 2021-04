Dolores Padierna se compromete a respetar Presupuesto Participativo en Cuauhtémoc

La candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna se comprometió a respetar el Presupuesto Participativo y el gobierno vecinal que se creará durante su gestión.

“Estamos cambiando el régimen, no es de mentiritas, es de verdad. Los servicios que ofrezca la Alcaldía Cuauhtémoc serán de primera calidad, no de quinta. La colonia Esperanza lleva el nombre de Morena, porque Morena es la Esperanza de México y de la Cuauhtémoc”, manifestó.

En su recorrido de campaña por colonia Esperanza, la aspirante dijo que resolverá los problemas del drenaje que enfrentan desde hace ya varios años los habitantes de la zona, ante lo cual se echará mano de maquinaria del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), para detectar la falla.

“Hoy mismo atenderemos la demanda de nuestros vecinos, yo jamás les voy a decir que no me toca, lo que quiero es entregar resultados óptimos. No vengo a nadar de muertito, yo no vengo a timar a nadie, a estas alturas de mi vida lo que quiero es entregar resultados óptimos. Tengo una carrera política que cuidar y lo voy a hacer con toda la capacidad que me es posible”, remarcó.

Dejó en claro que jamás dirá no me toca a las demandas ciudadanas, yo no sé decir eso, aquí será mi responsabilidad, yo sé que la mayor parte de los problemas que mencionan sí le tocan al Gobierno central, pero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y yo podemos hacer una mancuerna perfecta para consolidar la Cuarta Transformación”.

“La alcaldía es el Gobierno más cercano a la gente, la gente no puede tocar la puerta del Presidente, ellos tienen un trabajo gigantesco, a mí me toca la alcaldía, todas las casas, todas las cuadras, todos los predios, todas las manzanas me tocan a mí”, apuntó.

Añadió que los 100 primeros días de su gobierno serán una transformación total.

“Yo no le puedo fallar a mi población ni a la confianza que deposité en mí la gente. Un buen gobierno está en el territorio. La mía será una administración austera, competente, para que haya ahorros y se puedan ocupar de manera eficiente en beneficio de la población”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

