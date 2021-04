Rubén Rocha Moya inicia segundo recorrido por Sinaloa

Rescatar los espacios públicos, como los mercados, son de las principales solicitudes que recibió Rubén Rocha Moya, al iniciar su segunda vuelta de recorrido por los 18 municipios del estado.

En Culiacán, inició su jornada en el mercadito Rafael Buelna, donde charló con los locatarios del mercado, que es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Ahí, le solicitaron apoyo para mejorar la infraestructura del edificio y la seguridad.

Rocha Moya escuchó las peticiones y se comprometió a darle solución a sus demandas, como el embellecimiento del mercado y la construcción del estacionamiento.

Posteriormente recorrió la sindicatura de Aguaruto, donde afirmó que su Gobierno combatirá la corrupción y operará con austeridad, y con eso podrán atender todas las necesidades más sentidas de las colonias y comunidades que tiene el mayor número de personas vulnerables.

Al rescate de aeronaves para hacerlas ambulancias aéreas

El abanderado morenista propuso rescatar los helicópteros que están al servicio de los funcionarios estatales, y convertirlos en ambulancias aéreas, para atender como prioridad a las comunidades más alejadas de la zona urbana.

Los ejes principales de su administración, reiteró Rubén Rocha, serán: el combate a la corrupción y una política austera, pero dejó en claro que no será un gobierno frívolo, sino que no hará dispendios y no gastará más de lo que se necesita, como el transporte aéreo para los funcionarios del gobierno estatal.

Por Carlos Valenzuela

