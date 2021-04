Promete Daniel Torres un gobierno más austero para Guadalupe, Nuevo León

Al denunciar que los gobiernos municipales anteriores han empeñado los ingresos que tiene el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el candidato a la alcaldía de dicho municipio de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Daniel Torres se comprometió a tener un gobierno más austero.

En entrevista con el Heraldo Radio Monterrey, Torres aseguró que él busca hacer de la administración una más austera, con mejor uso de los recursos públicos que tiene el segundo municipio más importante de la zona metropolitana de Monterrey.

El candidato denunció que por ejemplo, desde hace dos administraciones se empeñaron todos los recursos que ingresan a las arcas municipales del impuesto del predial, para otorgar un contrato de 850 millones de pesos a un particular.

“Te pongo un ejemplo: las luminarias. Hace una administración se hizo un contrato muy ventajoso para un empresario, de 850 millones de pesos por el mantenimiento. Lo grave es que empeñaron los ingresos del predial. La gente va, paga su predial, y el recurso se va a un fideicomiso, y no hay recursos para tapar el bache, no hay recursos para comprar equipamiento para la policía, y eso hace que Guadalupe no salga nunca del bache del que no ha podido salir”, condenó Torres.

Agregó que es el municipio que más gasta en nómina; aproximadamente el 50 por ciento de su presupuesto se va a nómina, aproximadamente unos mil millones de pesos. Además de que es el municipio número 9 con más deuda pública.

“Eso preocupa porque está quebrado Guadalupe; tiene una adversidad muy grande para sacar adelante sus problemas porque lo han mal gobernado”, insistió.

Daniela García

Av