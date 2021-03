Trabajaba de Uber en Xalapa; lo detienen y consignan su auto

Un hombre que operaba un automóvil particular para ofrecer servicio de Uber fue detenido en Xalapa cuando cobraba un servicio en una aplicación de transporte.

Los uniformados interceptaron al automovilista antes de que intentara escapar y posteriormente lo subieron a una patrulla, para llevarlo al cuartel "Heriberto Jara Corona" , San José.

Además, el automóvil fue confiscado y remolcado con una grúa a un corralón.

Según las autoridades, el automovilista utilizó las aplicaciones de Uber o Indriver para prestar el servicio de transporte público, de manera ilegal.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se defina su situación jurídica en las próximas horas.

El automóvil fue trasladado a un corralón. Foto: Especial

De acuerdo con el delegado de Transporte Público de Veracruz, Noé González, los vehículos que operen bajo la plataforma Uber podrán ser detenidos y remitidos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) puesto que no está permitido que presten el servicio de transporte en la entidad.

González explicó que no hay registro de coches que ofrezcan el servicio de Uber en la entidad aunque informó que en el Puerto sí los han detectado y en esos casos se les lleva a la FGE.

“Se están haciendo operativos, en Veracruz Puerto ya se actuó, aquí no se han visto los Uber, pero ya estamos haciendo los operativos, de ninguna aplicación está permitido”, dijo.

Sobre al amparo federal que dice tener la empresa Uber para poder operar en Veracruz, insistió en que a nivel estatal no está permitido, por lo que continuarán con los operativos.

“En Veracruz no está permitido como lo dijo el gobernador y nuestro director, aquí no pueden prestar servicio público si no tienen una concesión, en Veracruz no está permitido las aplicaciones, si ellos no cuentan con una concesión no pueden operar”, añadió.

