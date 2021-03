Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 9 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 9 de marzo para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y organización del debate.

¿Qué hacemos?

En sesiones pasadas, aprendiste sobre las características del debate. En el siguiente video observa, la estructura de un debate e identifica todos los elementos de los que ya hemos platicado.

En su significado general, debatir implica que dos o más personas discutan sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses, es posible pensar que hay muchos tipos de debates, sin embargo, lo que no debe perderse de vista es que nos estamos refiriendo al debate como un tipo de situación comunicativa específica, que se realiza en espacios formales y que implica cierto tipo de reglas, por lo que requiere planeación, por parte de quien los organiza, e investigación, por parte de quien participa en ellos, en esta forma de entender lo que es un debate, puede haber algunas variaciones.

Un debate no se trata de una pelea y, no siempre, de una competencia, sobre todo, un debate debe ser una conversación entre personas que se respetan y se escuchan. Es comprensible que las personas tengan diferentes opiniones y reacciones sobre un mismo tema, a través de un debate, es probable que las partes no cambien de parecer, pero sí que puedan comprender a aquellos que piensan distinto, en algunos casos se acostumbra declarar como vencedor al que pudo haber sido más convincente con la audiencia.

Siempre queda la satisfacción de haber podido compartir sus ideas sobre el tema que se trate y defenderlas con argumentos sólidos.

Los temas de los debates lo seleccionan las personas que están interesadas precisamente en ese tema, por ejemplo, puede existir un debate sobre el tema de utilizar polvo para hornear o levadura para la elaboración de pasteles. Este tema lógicamente podrá interesar, en primer lugar, a los pasteleros y panaderos y tal vez, a las personas a las que les gusta cocinar, que constituyen la posible audiencia al momento de que este evento comunicativo (el debate) se comparta de forma pública. Normalmente las personas seleccionan aquellos temas que se consideran polémicos.

Se entiende de estas definiciones cuando se dice que algo o alguien es polémico o polémico, como característica; es decir, se utiliza el adjetivo polémico para ayudar a describirlo, por otro lado, la palabra “polémica” se utiliza también como sustantivo para referirse a una discusión entre personas que sostienen argumentos contrarios, de ese tipo de temas, podemos organizar debates.

Este tema es sencillo, pero siempre será polémico por muchas razones. Observa el video que dio origen a la realización de ese debate y luego vamos a analizarlo.

Las tareas

En este video, el profesor Juan Luis nos comparte las inquietudes que detectó en sus alumnos, las cuales le sirvieron de base para preparar algo así como un debate virtual. Aprovechó este tema polémico para abordar la práctica del lenguaje que estamos trabajando. Él invitó a sus alumnos a buscar información para poder argumentar sus opiniones y participar en un debate virtual.

Ahora verifica cómo preparan sus argumentos los alumnos del profesor Juan para participar en el debate virtual que organizó. Observa el video.

Debate virtual sobre las tareas

Una diferencia entre el primer video, cuando decían si estaban a favor o en contra y el segundo video, es que fueron agregando información para argumentar su postura.

Cuando un argumento está bien planteado por parte de los participantes en un debate, provoca la reflexión del público. Esto fue un logro porque no fue posible juntar a los alumnos en un lugar para debatir, pero el maestro Juan motivó a sus alumnos para que argumentaran sus puntos de vista. Otra postura, la de las niñas que no estaban de acuerdo con las tareas.

Fragmento en el que se observa la conclusión de uno de los equipos, Debate virtual sobre las tareas

Las ideas que expresaron los niños y las niñas en el debate que preparó el profesor Juan Luis pusieron a reflexionar sobre los pensamientos, en relación con las tareas. Lo que le pasó al equipo de las niñas que estaban en contra de las tareas, al escuchar los argumentos de sus compañeros modificaron sus ideas y reconocieron que las tareas sirven y de mucho, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, los cuales vamos a ver en el siguiente cuadro.

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar el borrador de una obra de teatro, definiendo las características de los personajes y escenarios a partir de diálogos y acotaciones; usando lo signos de interrogación y exclamación para enfatizar la entonación.

¿Qué hacemos?

Continuarás trabajando con la práctica social del lenguaje número 8: “Adaptar un cuento como obra de teatro”Es importante que sepas que quienes investigan sobre las adaptaciones de cuentos a obras de teatro, han identificado que es una práctica muy común entre los dramaturgos, por ejemplo, algunos cuentos se han adaptado a películas para niños, como la mayoría de los cuentos de los hermanos Grimm.

Quizá te sorprenda más saber que uno de los cuentos más adaptados no sólo a teatro, sino también a cine y televisión es una historia de la narrativa oral europea, fue registrada por escrito por primera vez en 1550 en un compendio creado por Giovanni Francesco Straparola, sin embargo, fue Charles Perrault quien lo popularizó, tras incluirlo en su recopilación titulada Cuentos de mamá ganso, publicada en 1697, lo cual refiere al cuento “La bella y la bestia”.

Gran parte de los cuentos que conocemos como “clásicos” de la literatura infantil, fueron compilados por autores como los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault y el propio Straparola. Pero nos estamos desviando del tema.

En la sesión de hoy trabajarás con la adaptación del cuento para elaborar un primer borrador, para hacerlo, descubrirás cómo utilizar diálogos y acotaciones para definir las características de personajes y escenarios en la obra de teatro; practicarás cómo utilizar los paréntesis para escribir las acotaciones y, por último, observarás cómo los signos de interrogación y exclamación te ayudan a transmitir diferentes actitudes o emociones en un diálogo.

¿Qué necesitas para trabajar?

Libro de Texto, diccionario, cuaderno, y lápiz o pluma para escribir. La sesión anterior, se determinaron aspectos de la estructura de la obra de teatro para realizar la adaptación, en ese caso, con base en el cuento “La migala”, de Juan José Arreola.

Te propusiste organizar los elementos en una tabla que contuviera el análisis, explorando algunos elementos sobre los lugares y los personajes y determinando la división en escenas, y en dónde se ubicaría el planteamiento, nudo y desenlace de la historia.

En esta sesión, a partir de la lectura que se realizará, crearás una lista de personajes y de lugares, definirás algunos aspectos sobre ellos, extraídos del cuento, que te serán de gran utilidad para construir los diálogos y las acotaciones de tu adaptación.

Lo primero es crear la lista de personajes y, al lado de cada uno, escribir sus características, para ello, será necesario considerar la apariencia física, ¿Es una persona, un animal, un ser fantástico? ¿Alto o bajo, joven o anciano, robusto o delgado? ¿Cómo se viste, se peina, se arregla? Carácter y forma de ser, ¿A qué se dedica? ¿Es alegre, distraído, triste o enojón? ¿Seguro o tímido? ¿Activo o perezoso? Modo de hablar: Su voz, ¿es ronca o aguda? ¿Habla con seriedad o es gracioso?

Objetivos: ¿Qué es lo que busca y por qué? Al parecer, “Tía en apuros” no da los elementos para responder a todas las preguntas que se proponen, ¿Qué hacer en casos como ese?

Tomar las pistas posibles que otorgue el texto y crear las características que no se incluyen, pero deben ser congruentes con la historia. Inicia por la lista de personajes, ¿Cuáles son?

Se puede identificar al hijo/sobrino, quien es el narrador, a la tía, que es en torno a quien gira la historia, al padre, que es hermano de la tía, a la madre, las hermanas y los primos, que nunca se dice cuántos son, y al hermano mayor; aunque en total, son más de treinta personajes ocupados de la tía, según el cuento. Tendrías que definir con cuáles personajes quieres quedarte.

Podría ser con el sobrino-narrador, con la tía, que es la protagonista, con el padre, la madre, y el hermano mayor; creo que con ellos podría avanzar la historia. Empieza por las características físicas, retoma las preguntas, ¿Es una persona, un animal, un ser fantástico? ¿Alto o bajo, joven o anciano, robusto o delgado? ¿Cómo se viste, se peina, se arregla?

Todos son personas que podrías encontrar en el mundo real. El sobrino-narrador es joven, como de dieciséis años, por su forma de hablar, parece ser delgado y alto, pero no muy fuerte. La tía puede tener alrededor de sesenta años, un poco llenita y muy meticulosa en su arreglo personal, pero de modo que las cosas que utiliza le proporcionen comodidad y seguridad, sobre todo con el calzado que emplea, no puede ser de otra manera si se cuida tanto de caerse.

mypr