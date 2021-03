Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 9 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 9 de marzo para tercero y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

3° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de cómo podemos usar la línea del tiempo para planificar un relato autobiográfico, también aprenderás a emplear palabras y frases que indican sucesión temporal en una narración.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas lo que vimos en la sesión pasada? Primero, que en una autobiografía quien narra la vida del personaje es él o ella misma, dentro de esos sucesos se encuentran los más importantes, como el nacimiento, la escolaridad, alguna situación importante, entre otros, estos deben de tener un orden cronológico, es decir conforme fueron sucediendo.

Por último, todos estos hechos son narrados en tiempo pasado ya que sucedieron en algún punto de la vida de la persona que ya pasó, todo esto se realiza para dejar el legado escrito de esa persona. Para organizar nuestros recuerdos tenemos una herramienta muy útil. Se le llama “línea del tiempo”.

La línea del tiempo ayuda a organizar los acontecimientos más importantes de nuestra vida en orden cronológico, es decir, de los más antiguos hasta los más actuales. Como estamos hablando de traer recuerdos que nos ayuden a escribir nuestra autobiografía, hay una herramienta que en la actualidad nos sirve para capturar recuerdos en forma de fotografías, ¿Sabes qué herramienta puede ser?

Sin duda, los teléfonos celulares tienen cámaras que solamente con un clic nos permiten tomar una fotografía para conservar algún momento importante, que posteriormente se convertirá en un recuerdo. Para aprender a utilizar la línea del tiempo, vas a acomodar las ilustraciones que nos muestran cómo esta herramienta fue evolucionando con los años, vamos a utilizar una línea real, o sea un cordón, y ahí poner las imágenes de los diferentes celulares en el orden que les corresponde.

Hay que recordar que los hechos en la línea del tiempo deben de llevar un orden cronológico y algo que nos va a ayudar mucho son las fechas que se incluyen en cada imagen. Entonces hay que poner mucha atención en las fechas de cada imagen. Recuerda que para acomodar los sucesos en la línea del tiempo debemos de fijarnos en las fechas en las que fueron sucediendo los hechos.

Es muy bueno recordar, pero de tantas cosas que han sucedido en nuestra vida, a veces no nos acordamos en qué momento sucedieron.

Cuando se usa la línea del tiempo para relatar una historia personal, hay que iniciar desde el momento del nacimiento, después la niñez, posteriormente la juventud, sin olvidar los acontecimientos más importantes de la vida, hasta llegar a la actualidad. Si no recordamos algo en particular, podemos platicar con nuestros familiares o amigos más cercanos para que nos den más detalles.

Te invitamos a realizar tu línea del tiempo usando fotografías o platicando con sus papás o familiares para recordar los acontecimientos más importantes en su vida. Para tener una guía de cómo realizar correctamente tu línea del tiempo, puedes consultar la página 93 de tu LTG.

4° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a desarrollar la capacidad de dialogar formalmente con un entrevistado para obtener información y tomar notas para registrar las ideas más importantes.

¿Qué hacemos?

Formalmente quiere decir utilizar lenguaje adecuado para hablar con el entrevistado, referirte a él con respeto y corrección. Recuerda que te está haciendo el enorme favor de dialogar contigo y ofrecerte la información que te interesa. También debes respetar los turnos al hablar para que se puedan entender y tomes nota de lo que te comparte el experto.

Lo primero que tienes que hacer es invitar formalmente al entrevistado. En la página 76 de tu libro de texto podrás encontrar una invitación muy parecida a esta. No debes olvidar que, para realizar una entrevista es necesario que tengas las preguntas que vas a realizar. Las preguntas deben ser claras y comprensibles para que cuando se respondan ofrezcan la información que deseas conocer.

Recuerda que hay dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. En las preguntas cerradas sus respuestas son cortas y sencillas, y en las preguntas abiertas sus respuestas son más amplias y elaboradas, puedes hacer de los dos tipos de preguntas y combinarlas.

Un punto importante a considerar es tomar nota de lo que el experto va a decir, para eso puedes escribir en un cuaderno o una libreta, también puedes grabar las respuestas con una grabadora de audio o con un celular, lo importante es tener un registro de lo que responda la persona que vas a entrevistar para que posteriormente elabores el reporte de la entrevista.

A continuación, observarás algunas preguntas que puedes hacerle a un astronauta y sus respuestas. Actualmente, algunos científicos piensan que el universo puede ser algo parecido a una esfera, es decir, que no tiene límites. Si observas una esfera te darás cuenta de que no comienza en ningún sitio en particular y tampoco termina en un sitio en especial.

Es decir que no tiene límites, aunque es algo que está cerrado, en sí mismo. El universo parece expandirse constantemente, por lo que no se podría decir que tiene un límite aun que si tuvo un inicio a lo que los científicos llaman el big ban o la gran explosión.

No se puede pensar en el universo con ideas tradicionales de lo que es el tiempo y el espacio, pero si se puede decir que el universo es algo inconmensurable y extraordinario y que todas y todos formamos parte de él.

Para investigar el espacio exterior, el cosmos o el universo no es necesario ser astronauta, también se puede ser físico, astrónomo o cosmólogo. Los cuerpos celestes como asteroides o meteoritos chocan todo el tiempo contra la tierra, sólo que la gran mayoría son pequeños y se desintegran al atravesar la atmósfera. Hay otros cuerpos que son más grandes y que sí logran impactar la superficie terrestre.

Una de las teorías que existen acerca de la extinción de los dinosaurios, establece que fue debido a que en la tierra se estrelló un meteorito de grandes dimensiones en la Península de Yucatán.

Ese cuerpo levantó una enorme cantidad de polvo y escombros que oscurecieron el cielo, lo que produjo, entre otras cosas, la muerte de muchas plantas. Esto desencadenó otros eventos, como la muerte de los seres que se alimentaban de esas plantas. La cadena alimenticia se rompió y muchas especies perecieron.

Todos los días caen muchos meteoritos y meteoroides a la tierra, lo bueno es que como se dice en el video la mayor parte de ellos se desintegran al chocar con la atmósfera del planeta.

