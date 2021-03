Vivir Quintana: A las mujeres el dolor nos hermana en México

Nos falta visibilizar el tema de la violencia de género, sobre todo para su erradicación en el país, señala Vivir Quintana, a un año del lanzamiento de ‘Sin miedo’ canción que imprime los feminicidios en México.

“Dijeron que con el confinamiento íbamos a estar seguras, que podríamos estar tranquilas porque íbamos a estar en casa, y después señalaron que las llamadas de mujeres al 911 eran falsas y entonces nos damos cuenta de que nos falta mucho para erradicar la violencia de género que vivimos, ya que muchas mujeres viven con su agresor”, señaló en entrevista con Alejandro Sánchez y Sofía García en Informativo El Heraldo Fin de Semana, de El Heraldo Radio.

Y es que la Red Nacional de Refugios atendió en 2020 a 15 mil 692 mujeres a través de sus líneas telefónicas, redes sociales y herramientas digitales, es decir, un aumento de 31 por ciento en comparación con 2019.

La cantautora de ‘Sin miedo’ lamenta que a un año de su lanzamiento todavía siga vigente esta canción. “Como música independiente buscas eso, la exposición, y de repente pasa esto, la viralidad de la canción y son emociones encontradas, porque me conecta con tanta gente, me hermana con muchas mujeres no sólo de México sino de Latinoamérica, pero qué lástima que sea por eso, porque a las mujeres nos hermana muchísimo el dolor”, lamentó.

Quintana expresó su preocupación por la infancia actual, espera que ellas no crezcan y vivan lo mismo.

“Tengo una sobrina de 13 años, y no quiero que llegue a la edad que yo tengo y se encuentre con esto, es lamentable y doloroso. Me mandan videos de niñas cantando la canción y me mueve muchísimo”.

Precisó que esto es un asunto que debe de atender tanto mujeres como hombres.

“Creo que México es un país maravilloso que tiene muchas cosas lindas, pero hemos normalizado tanto la violencia que creemos que esto es así”, finalizó.

Con información de Lisbette Rosado

dza