Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 8 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 8 de marzo para Quinto y Sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

5° PRIMARIA

CIENCIAS NATURALES

Causas de la contaminación del agua

Aprendizaje esperado: Propone y participa en acciones que contribuyan a prevenir la contaminación del agua en los ecosistemas.

Énfasis: Analiza e identifica las causas de la contaminación del agua en los ecosistemas.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás e identificarás las causas de la contaminación del agua en los ecosistemas.

¿Qué hacemos?

Sabemos que el agua es un líquido vital, el cuerpo humano está compuesto entre 55% a 60% de agua, en niñas y niños, mientras que en los adultos el porcentaje es de 40% a 65%

El agua es indispensable para la vida, y la que se encuentra en nuestro cuerpo debe tener ciertas características, como son que posea un cierto contenido de sales y carezca de organismos que dañen la salud, por eso en esta clase te hablaré de cómo podemos evitar su contaminación.

A continuación, te invito a leer un pequeño poema para el agua.

Naturismo.

VALORES

¿Quién dijo guácala?

Aprendizaje esperado: Integra sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

Énfasis: Integra sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

¿Qué vamos a aprender?

Integrarás tus habilidades personales para resguardar tu integridad física ante sustancias tóxicas existentes en tu entorno, las cuales provocan asco.

¿Qué hacemos?

El asco es desagradable, pero todas las emociones son necesarias en nuestra vida para desarrollarnos y ayudarnos en el aprendizaje, incluyendo esta.

En ocasiones hay alimentos que te desagradan y por esa razón te da la sensación de asco, aunque estén en buen estado. Es una reacción del cuerpo hacia algo que no te gusta.

¿Pero cómo puede ser que te de asco algo en buen estado? ¿No es ilógico?

No necesariamente, esto sucede por lo general cuando son alimentos nuevos y hasta desconocidos.

Por costumbre, comes lo que te dan en casa, pero ¿qué sucede cuando vas a otro lugar? Te ofrecen alimentos muy diferentes, locales y diversos, que se ven hasta exóticos. Como en Tabasco, que comen pejelagarto, un tipo de pez que a simple vista no es nada atractivo.

En países como China o Tailandia consumen alimentos como el alacrán.

A eso se le llama diversidad cultural, y no es mejor una que otra, pero al presentarnos alimentos que no estamos acostumbrados a comer, los rechazamos automáticamente y sentimos asco.

El asco no solo es a olores, sino también a cosas que vemos, ¡como la comida!

¡Y no solo eso! Es una emoción que te ayuda tanto, no solo por la salud sino también para evitar o rechazar situaciones que no van acorde con los valores universales. Las actitudes que no aceptamos también nos pueden generar una sensación desagradable de rechazo, indignación y asco.

GEOGRAFÍA

Diversidad de espacios agrícolas y ganaderos en los continentes

Aprendizaje esperado: Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales.

Énfasis: Relaciona los recursos naturales con los espacios agrícolas y ganaderos en los continentes.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la relación de los recursos naturales con los espacios agrícolas y ganaderos de los continentes.

¿Qué hacemos?

Recordemos que existe la agricultura temporal y de riego, así como la finalidad de cada una.

La de temporal es la que está condicionada por la temporada de lluvias y se recoge la cosecha una vez al año; a diferencia de la de riego que se practica de manera tecnificada y de la que se puede obtener, por lo menos, dos cosechas al año.

La temporal es normalmente de subsistencia y la de riego, generalmente, es de tipo comercial. También pasa lo mismo con la ganadería, recordemos que hay 3 tipos de ganadería: de autoconsumo, extensiva e intensiva.

La de autoconsumo es la que practican las familias, en diversos lugares del mundo.

La extensiva es la que se desarrolla en grandes dimensiones con superficies muy amplias en las que puede pastar el ganado, y la intensiva, es la que aprovecha la tecnología para crear las condiciones favorables para el ganado, como alimentos procesados, y establos acondicionados.

No pierdas de vista que para una producción masiva se requiere del apoyo de la tecnología, un ejemplo de ello es la agricultura.

La agricultura es una actividad muy diversa porque, como hemos visto, está influenciada por las condiciones geográficas, tanto físicas como humanas.

6° PRIMARIA

VALORES

El poder del asco

Aprendizaje esperado: Justifica sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

Énfasis: Justifica sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a identificar como tus habilidades personales te pueden ayudar a resguardar tu integridad física de sustancias tóxicas que haya en el entorno y que te pudieran provocar algún daño y como el asco a ellas te alerta a evitarlas.

¿Qué hacemos?

Muchas veces es difícil identificar de primer vistazo las sustancias peligrosas o los alimentos que pueden encontrarse en descomposición, por eso, las empresas se encargan de marcar en los empaques, etiquetas y caducidades donde comunican sobre los riesgos de los productos o las posibles consecuencias de utilizarlos de forma inadecuada.

Por ejemplo, un bote de cloro que muestra el símbolo de sustancia química y las indicaciones para usarlo, así también los empaques de comida traen la fecha de caducidad. Con esta información, cuando es visible y clara, se puede evitar correr riesgos.

Hoy conocerás el caso de una familia que estuvo en problemas y cómo los pudo superar, subraya las ideas que te parezcan más interesantes.

GEOGRAFÍA

Recursos de la tierra y del mar

Aprendizaje esperado: Compara la producción y la comercialización de productos en diferentes países del mundo.

Énfasis: Distingue países que se especializan en la producción forestal y pesquera en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás en qué consiste la producción forestal y pesquera, así como los países que se especializan en estas actividades a nivel mundial.

¿Qué hacemos?

Para iniciar debes tener presente que, en algunas sesiones anteriores revisaste las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias.

Como bien sabes las actividades primarias son aquellas que se dedican a la obtención de los recursos naturales y las materias primas directamente de la naturaleza. Las actividades económicas primarias son la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal.

Con este antecedente hoy revisarás qué es el aprovechamiento pesquero y forestal, y conocerás cuáles son los países que destacan en la producción relacionada con estas dos actividades.

Debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en las páginas 60 y 61.

HISTORIA

De compras en el mercado de Tlatelolco

Aprendizaje esperado: Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.

Énfasis: Un día en el mercado de Tlatelolco.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas que es pasar un día de actividad en el mercado de Tlatelolco.

¿Qué hacemos?

¿Te has preguntado cuáles son los alimentos prehispánicos que utilizamos en nuestras comidas cotidianas?

Recuerda cuando has degustado un rico pozole, unas quesadillas de quelites o unos tlacoyitos rellenos de frijol.

¿Qué ingredientes necesitarías para preparar alguno de estos antojosos alimentos?

Hay un lugar donde podrías conseguir los ingredientes para preparar un rico platillo prehispánico. ¿Ya saben dónde? ¡En el mercado!

Los materiales que necesitarán serán su cuaderno, lápiz, colores y su libro de texto.

A partir de los contenidos que revises hoy podrás elaborar una receta para un platillo prehispánico. Para ello, primero deberán hacer la lista de mercado con los ingredientes y alimentos prehispánicos que vas a requerir, posteriormente, deberán elaborar tu receta anotando los pasos necesarios para preparar el platillo. Una vez elaborado este platillo prehispánico podrás degustarlo en familia.

LENGUAJE

¡Primera llamada!... Planificación de la obra de teatro

Aprendizaje esperado: Selecciona y lee un cuento para adaptarlo. Planifica una obra de teatro.

Énfasis: Lee un cuento, recupera el sentido de un texto al adaptarlo y planifica una obra de teatro (escenas, cambios de escenario, eventos relevantes, entrada de nuevos personajes).

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a planificar una obra de teatro, a partir de haber leído y seleccionado un cuento, el cual adaptarás en forma de obra de teatro.

¿Qué hacemos?

Continuarás trabajando con la práctica social del lenguaje número 8, Adaptar un cuento como obra de teatro. Recuerda que, si por algún motivo te perdiste de alguna sesión, o si quieres repasar o fortalecer algún aprendizaje, puedes revisarlas en el portal de Aprende en casa III.

¿Cómo vas con la selección de tu cuento? ¿Qué cuentos y obras de teatro has leído y analizado? ¿Qué te han parecido los análisis que se han realizado tanto de un fragmento del libreto teatral La cabeza del dragón de Ramón María del Valle-Inclán como de los cuentos “Baby H.P.” de Juan José Arreola y “Los bomberos” de Mario Benedetti?

Continuarás reflexionando sobre las características tanto de los libretos teatrales como de los cuentos, lo cual, como observaste la clase pasada, te permitirá realizar la adaptación con mayor claridad y precisión.

gzm