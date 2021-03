Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 8 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 8 de marzo para TERCERO y CUARTO grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

3° PRIMARIA

VALORES

El Asco, amigo mío

Aprendizaje esperado: Reflexiona sobre sus habilidades personales para asegurar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

Énfasis: Explica sus habilidades personales para asegurar su integridad física ante sustancias tóxicas de su contexto, motivadas por el asco.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas acerca de esta emoción básica y cuál es su función en nuestra vida.

¿Qué hacemos?

Tienes que aprender y comprender que la emoción del asco tiene una función protectora en nuestras vidas.

Si no sintieras asco, no podrías diferenciar entre un alimento en buen estado, que pudieras comer, y otro echado a perder que, si te lo comes, te puede hacer daño y hasta poner en riesgo la vida.

El asco, al igual que el enojo, son emociones que nos ayudan a protegernos ante los peligros.

¡La emoción del asco es importantísima! Desafortunadamente, creo que tienes muy olvidado al asco, es más, creo que hasta le haces el fuchi y no debe ser así.

Muchas personas piensan en el asco sólo como algo negativo y creo que tú también, pero justo por eso estás aquí hoy, para aprender los beneficios de esta emoción, te darás cuenta de que has utilizado tus habilidades personales, quizá sin saberlo, para ponerte a salvo de muchas situaciones, gracias al asco.

El sentido del gusto hace equipo con Asco para poner en alerta a tu organismo cuando un alimento o sustancia peligrosa que quiera ingresar al cuerpo y causarte daño.

Durante toda tu vida solo habías visto al asco como una emoción que te provocaba malestar y no te habías dado cuenta de todos sus beneficios.

Veamos a continuación lo que habría pasado si Cupertino conoce más acerca del asco.

Video de Cupertino y Don Leopoldo-asco.

https://www.youtube.com/watch?v=FFg1dYIipno

ARTES

La inspiración de las mujeres en el arte

Aprendizaje esperado: Compara piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características.

Énfasis: Reconoce a algunas artistas plásticas que han surgido a lo largo de la historia como es el caso de Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington e identifica las texturas en sus obras artísticas.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy es el día Internacional de la MUJER y por ello, aprenderás acerca de algunas artistas que trascendieron a partir de sus obras, como es el caso de: Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington. Asimismo, es importante mencionar que en el arte mexicano han destacado varias artistas mujeres como, por nombrar a algunas, María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo, además de las ya mencionadas.

Reconocerás y valoraras el trabajo, de todas aquellas artistas plásticas y visuales que dejan un legado al mundo.

¿Qué hacemos?

Es buena la idea de hablar de las mujeres en el arte, ya que existen muchas mujeres que han contribuido y no son conocidas.

Recuerda que esta fecha es importante ya que han sido años de lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos sociales, por ejemplo: desde el hogar, el trabajo, la educación, la política, lo deportivo y lo artístico.

Empieza conociendo un lugar muy emblemático que conmemora a la mujer a lo largo del tiempo con un video titulado “Itinerario- Museo de la mujer”.

Video. Itinerario- Museo de la mujer.

https://www.youtube.com/watch?v=wlUcVbjz4QA

CIENCIAS NATURALES

Mujeres en la ciencia

Aprendizaje esperado: Identifica que una mezcla está formada por diversos materiales en diferentes proporciones.

Énfasis: Tema en el marco del día de la mujer: Grandes científicas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar que una mezcla está formada por diversos materiales en diferentes proporciones. Conocerás a grandes científicas.

¿Qué hacemos?

El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo, la lucha de las mujeres por la equidad, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

La conmemoración te da la oportunidad de reflexionar, cuestionar y cambiar la forma de pensar; así como, de promover que los gobiernos de todos los niveles y la sociedad en general, nos comprometamos, a superar de manera conjunta, los obstáculos que impiden progresar a las mujeres y a las niñas alcanzar su pleno potencial.

LENGUAJE

Conociendo a los personajes

Aprendizaje esperado: Identifica las características generales de las autobiografías.

Énfasis: Revisar las características y función de las autobiografías.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el día de hoy a identificar las características de una autobiografía.

¿Qué hacemos?

Te invito a localizar en tu libro de texto en la página 88 la nueva práctica social.

4° PRIMARIA

ARTES

En honor a la mujer. Dramaticemos un cuento

Aprendizaje esperado: Expone el resultado del trabajo artístico ante el público.

Énfasis: Crea una obra artística dramatizada, integrando los elementos básicos de las manifestaciones artísticas ya exploradas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a crear una obra artística dramatizada, integrando los elementos básicos de las manifestaciones artísticas.

¿Qué hacemos?

La sesión pasada aprendiste qué es el sonido, cómo identificarlo en tu entorno y alguna de las formas para contar historias por medio de esos sonidos, en este caso con el cuento de Amelia Earhart.

Observa el siguiente video de Yusthil Ortiz Ramírez de la escuela primaria David G Berlanga quien tiene un comentario para ti.

Comentario de Yusthil.

https://youtu.be/s8-iAUZGgpE

CIVISMO

Igualad para combatir la discriminación contra las mujeres

Aprendizaje esperado: Realiza acciones en favor de la igualdad ante situaciones de desigualdad entre las personas por cuestiones de género, cultura, orientación sexual, pertenencia étnica y capacidades.

Énfasis: Elabora propuestas en favor de la igualdad y para combatir la discriminación contra las mujeres.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar propuestas en favor de la igualdad y combatir la discriminación contra las mujeres.

¿Qué hacemos?

¿Has pensado a que profesión quieres dedicarte cuando seas grande?

VALORES

El laboratorio de cosas repulsivas y más

Aprendizaje esperado: Analiza sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

Énfasis: Analiza sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar tus habilidades para mantenerte a salvo de substancias repulsivas.

¿Qué hacemos?

Recuerda que es importante que hagas caso a la información de las etiquetas de los productos que usas, oler una substancia que no conoces puede ser peligroso ya que si lo haces puedes comenzar a toser y tener dificultades para respirar.

Esto sucede porque tu cuerpo te está anunciando que debes alejarte de esa substancia. Tu cuerpo tiene una especie de sensores que te ponen alerta de los líquidos peligrosos, a esos sensores les puedes llamar “Centinelas del cuerpo” porque te avisan cuando una substancia o alimento te puede dañar.

Los centinelas del cuerpo te advierten sobre el peligro. El olfato y el gusto son dos de esos centinelas.

Seguramente cuando has olido alguna substancia que es muy fuerte o huele muy mal has sentido asco. El asco es una sensación que te ayuda a ponerte alerta, todas las personas estamos protegidas y protegidos por los centinelas del cuerpo, lo importante es que comprendas cómo funcionan y hacerles caso para cuidar tu vida.

Por medio del sentido del gusto podrás identificar por ejemplo cuando muerdas una manzana si esta está en buenas condiciones para que la puedas consumir, y así con muchos alimentos más tus centinelas de la salud estarán en acción.

Recuerda que el sentido del olfato también puede ayudarte a reconocer los alimentos que no se encuentran en buenas condiciones para que los consumas, un ejemplo de ello es la leche, en ella habitan algunas bacterias que con el paso del tiempo se reproducen y dan el sabor característico a leche descompuesta.

En casa puede haber muchas sustancias peligrosas como el amoniaco o el cloro, al olerlas se activa la emoción del asco para que te mantengas alejada o alejado de ellos.

CIENCIAS NATURALES

¿Cuánta agua nos queda?

Aprendizaje esperado: Describe el ciclo del agua y lo relaciona con su distribución en el planeta y su importancia para la vida.

Énfasis: Relaciona el ciclo del agua con su distribución en el planeta, así como con la disponibilidad e importancia del agua para los seres vivos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir el ciclo del agua y lo relaciona con su distribución en el planeta y su importancia para la vida.

¿Qué hacemos?

Cascada Islandia. El agua Paisaje Naturaleza.

https://pixabay.com/es/videos/cascada-islandia-el-agua-paisaje-6998/

En la sesión anterior aprendiste sobre el agua, a la que también se le conoce como H2O, la H2 porque contiene dos átomos de hidrógeno y la O por el oxígeno. También aprendiste sobre su origen, como esta en estado sólido, líquido y gaseoso y como se lleva a cabo el ciclo del agua.

Se comentó que el agua es omnipresente porque fluye por todo el planeta, por eso está en todas partes y se mueve por todos los ecosistemas, incluso se encuentra en los cuerpos de las personas y de todos los seres vivos.

En esta sesión seguirás aprendiendo sobre cuatro temas relacionados con el agua.

