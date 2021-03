CLIMA HIDALGO: ¡Las lluvias no paran! Preparen una chamarra y sombrilla para este lunes 8 de marzo 2021

Para este lunes 8 de marzo, las lluvias seguirán en la zona de Hidalgo y toda la Mesa Central, por lo que el cielo nublado, las chamarras y sobrillas formaran parte del día de todos los que viven en esta región de la República Mexicana. Se esperan temperaturas bajas por la mañana.

Como ya es costumbre en los últimos días, el frente frío No. 40 sigue atacando la parte central del país, haciendo que estados como Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Tuxtla y el resto que integran la Mesa Central amanezcan con temperaturas bajas, es decir, que van de los 0° a los 5° C, por lo que recomendamos que si tienen que salir temprano se preparen una chamarra para no pasar un mal rato.

Para la tarde el Sistema Nacional Meteorológico tiene contemplados chubascos en esta zona, por que además de contar con un día nublado y frío se debe contemplar portar un paraguas para evitar mojare durante su camino a casa o al lugar al que se vaya. Se considera que al igual que los días anteriores estos chubascos puedan estar acompañados de descargas eléctricas.

Dentro de estas lluvias existe un porcentaje alto que granice en algunas partes del estado de Hidalgo y Puebla, por lo que deben tomar sus precauciones para evitar accidentes o enfermedades en esta época del año; además se esperan vientos que ronden los 20 y 30 km/h, con algunas ráfagas que puedan alcanzar los 50 km/h.

El resto del país

En el Valle de México se espera un ambiente frío al amanecer con bancos de niebla, pero con el pasar del día se sentirá calor, nuevamente en la noche el frío se hará presente. Existe probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y el Estado, por lo que deben tomar sus precauciones.

En la Península de Baja California, Pacífico Norte y el Golfo de México se esperan días nublados y sin lluvia, por lo que no se podrá disfrutar del sol, pero tampoco tendrán que cuidarse de las lluvias durante el día. Para el Pacífico Sur, Península de Yucatán, se esperan días nublados con ligeras lluvias durante el día.

En la Mesa Norte se pronostica un día nublado con algunos chubascos durante el día principalmente en Nuevo León, mientras que en el resto de la región se esperan días nublados pero sin lluvias; eso sí, se esperan frías o heladas durante la mañana y altas horas de la noche.

dza