8M: Cientos de mujeres marchan en Nayarit y Sonora contra la violencia machista

Mujeres nayaritas se reunieron en Tepic para exigir sus derechos, acceso a la justicia y una vida libre de violencia, entre otros temas; con pancartas, tendederos de la vergüenza, altavoces y pinturas, externaron su inconformidad sobre los femincidios, acoso sexual, violencia institucional y otros delitos que afectan principalmente a mujeres.

En una caminata desde la emblemática escultura de la Hermana Agua sobre la avenida México hasta la pérgola de la Plaza de Armas, las mujeres iban gritando consignas para ser atendidas por las autoridades.

A su paso por la catedral de La Asunción, las manifestantes se encontraron con grupos Provida, quienes con globos, rosarios y rezos, montaron una valla para confrontar las consignas.

Luego en la pérgola, montaron un tendedero de la vergüenza donde mujeres, principalmente jóvenes,denunciaron a maestros, familiares y amigos, que las violaron o acosaron sexualmente; resaltó el testimonio de una adolescente quien mencionó que con 5 años de edad, su madre permitió que su pareja la violara, y otra narró cómo sus tíos la vendieron a delicuentes.

"A los once años me vendieron al narco, mis papás fueron los únicos que me creyeron y murieron la semana pasada; y ahora llegan (sus tíos) como si nada y me acusan de que yo recibí dinero", relató.

La manifestación duró hasta la noche cuando poco a poco las mujeres dejaron de exponer sus casos para ser escuchadas cuando menos por sus compañeras.

Toman las calles de Hermosillo

Con un grito contra la violencia machista, el feminicidio y el acoso, cientos de mujeres marcharon la tarde de este lunes en Hermosillo, Sonora, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Con pancartas contra la violencia, coreando consignas y gritos de sororidad, las mujeres de Sonora tomaron el bulevar Rosales, uno de los más importantes de Hermosillo.

La cita fue a las 4:00 de la tarde en el crucero del Boulevard Eusebio Kino y Justo Sierra, ahí un contingente de cientos de mujeres liberaron la marcha, y fueron seguidas por cientos de mujeres en una caravana de carros, adornados con mensajes contra la violencia feminicida en Sonora.

Una hora después, la marcha llegó hasta las escalinatas del museo biblioteca de la Universidad de Sonora, donde hubo un mitin de protesta contra el feminicidio y violencia que sigue azotando a las mujeres en el estado.

Las consignas fueron ni una asesinada más en Sonora, justicia y castigo a todas aquellas personas que mataron mujeres o las violentan, alto al acoso que sufren las mujeres sonorenses y poder caminar y vivir en paz y sin miedo por las calles de la ciudad.

Por Karina Cancino y Gerardo Moreno Valenzuela

