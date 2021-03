Mexicali vacuna a tres mil adultos mayores este fin de semana

Tres mil adultos mayores fueron inmunizados con la vacuna Pfizer contra COVID-19 este fin de semana, en la zona urbana de Mexicali.

El Secretario de Salud de la entidad, Dr. Alonso Óscar Pérez Rico, señaló que los 3 puntos estratégicos que se ubicaron en CECYTE Plantel Xochimilco, COBACH Plantel Baja California y el Centro de Salud de Santa Isabel, tuvieron una gran afluencia.



Informó que a partir del lunes se continuará con la jornada de vacunación para ese grupo de edad, por lo que solicitó mantener la calma y paciencia, a todos se les aplicará la vacuna, también reiteró el llamado a no hacer filas desde días antes, ya que eso solo provoca desgaste en su salud y es lo menos que la institución quiere.



Asimismo, exhortó a todos aquellos adultos mayores que recibieron la vacuna, a que continúen con los cuidados como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado constante de manos, debido que este biológico minimiza las complicaciones que pudiera tener este virus en su sistema, pero no lo exenta a no contraerlo.

Por Atahualpa Garibay

AV