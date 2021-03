Sheinbaum hace llamado de atención a capitalinos, tras estabilización en hospitalizaciones

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado de atención a los habitantes de la Ciudad de México, tras la estabilización en las hospitalizaciones por Covid-19.

En un video montado en sus redes sociales, la mandataria capitalina recordó que la entidad sigue en semáforo naranja sin bajar la guardia y exhortó a seguir con el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“La última semana se estabilizaron las hospitalizaciones. Veníamos en una reducción importante y en la última semana estamos estables. Este es un llamado de atención a todos y todas para que no bajemos la guardia, que sigamos cuidándonos. Ya tenemos vacunas en la Ciudad, se ha ido vacunando a los adultos mayores, sin embargo la pandemia sigue en la Ciudad, en el país, en el mundo entero.

“Esto es un llamado de atención para que no bajemos la guardia, que nos protejamos, que protejamos a los demás, los jóvenes a los adultos. Que sigamos protegiéndonos todos: cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, no asistir a lugares cerrados donde no se usa cubrebocas y no hay ventilación”, afirmó.

La próxima semana, en el naranja del semáforo epidemiológico, no contempla la reapertura de nuevas actividades, tras la estabilización.

En cuanto a los internamientos por el nuevo coronavirus, en la Ciudad de México, el 26 de febrero hubo cuatro mil 393, mientras que el último reporte de hoy muestra 4 mil 384, o sea sólo nueve menos en esta semana.

Sin embargo, entre el 2 y 4 de marzo se presentó un aumento. Pasó de cuatro mil 317 a 4 mil 384 hospitalizados por Covid-19.

Mensaje importante sobre #COVID19, hoy viernes 5 de marzo. Semáforo naranja sin bajar la guardia.



Sigámonos cuidando. #ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/ai16MA6B5q — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 5, 2021

Por: Carlos Navarro

dhfm