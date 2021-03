Así fue el arranque de las campañas por la gubernatura de Sonora: FOTOS

Desde las cero horas de este viernes 5 de marzo iniciaron las campañas electorales para la Gubernatura en Sonora, donde la mayoría comenzó con un mensaje difundido en redes sociales y eventos públicos con acceso controlado en diferentes partes del estado.

Con una transmisión en vivo en Facebook justo a la media noche emitieron un mensaje el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo, de la Alianza Va Por Sonora, Ernesto Gándara; de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, y de Fuerza Por México, Rosario Robles Robles.

Juntos haremos historia

Ya durante la mañana comenzaron los eventos públicos, por ejemplo, el candidato de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza arrancó con un mensaje público en plaza Emiliana de Zubeldia en Hermosillo.

Ahí aseguró que esta es la mayor responsabilidad de su carrera política y que asumía el reto de comenzar desde ahí la transformación de Sonora, asumiendo personalmente la responsabilidad de la seguridad en el estado.

Va por Sonora

Por su parte, el candidato de la Alianza entre los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Ernesto Gándara realizó un encuentro con mujeres en Navojoa, al sur de Sonora.

Ahí dijo que los candidatos no deben tener antecedentes de violencia contra las mujeres, por eso presentó su Carta de No Violencia Hacia la Mujer, además de tres de tres, un examen toxicológico, Carta de No Antecedentes Penales y No Daño Patrimonial.

Movimiento Ciudadano

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, realizó un recorrido por el Mercado Municipal Número dos de Hermosillo, un volanteo y el arranque oficial fue un encuentro con mujeres, llamado "Por Ellas hasta donde tope".

Ahí, Ricardo Bours se comprometió a ser un gobierno para las mujeres, donde se logre la igualdad sustantiva, se trabaje para eliminar la violencia machista en Sonora y trabajar para darle el lugar a la mujer que merece, que es en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres.

Redes Sociales Progresistas

El candidato de Redes Sociales Progresistas, Cuauhtémoc Galindo, ofreció una rueda de prensa con líderes del partido nacional y estatal, en un hotel de Hermosillo y por la tarde tendrá un evento público en Guaymas.

Donde aseguró que buscará unir a los sonorenses, y hará propuestas que pongan primero al ciudadano y que realmente sanen a la entidad de la corrupción.

Fuerza por México y Encuentro Solidario

Por su parte, la candidata Rosario Robles Robles no registró eventos públicos durante esta mañana, pero realizó varios encuentros privados en el municipio de Cajeme, al sur de Sonora.

Y por último el candidato del Partido Encuentro Solidario, Carlos Ernesto Zatarain, no registró actividad durante la mañana y arrancó su campaña con un evento público en la plaza de los Tres Presidentes en el municipio de Guaymas a las 5:00 de la tarde.

Por Gerardo Moreno Valenzuela

