Con 15 iniciativas aprobadas, diputada de Tampico pide licencia ante Cámara de Diputados

Con un total de 82 iniciativas presentadas, la diputada federal por el distrito 8 de Tampico, Olga Sosa Ruiz, pidió licencia al pleno de la Cámara de Diputados, su trabajo es el más destacado de todos los representantes populares que ha tenido el estado de Tamaulipas en los últimos 20 años.

Con 15 iniciativas aprobadas por el pleno de la Cámara, todas ellas en beneficio de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y población en general, la abanderada de la 4T destacó:

“Esto no sería posible si la gente no me hubiera permitido conocerlos, escucharlos, gracias a que me dieron lo oportunidad de saber sus opiniones, las cosas pueden ser distintas; las y los escuchamos porque hacerlo supone marcar una diferencia, la diferencia de no ser indiferente ante las necesidades y solicitudes de la gente”.