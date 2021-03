Alumnos de IPN a vacunar contra Covid-19

Durante la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, a Ignacio Martínez le ha tocado vivir el terremoto de 2017 y ahora la pandemia de SARS-CoV-2. Siempre quiso apoyar a los heridos en el 19-S, pero apenas comenzaba la carrera y no tenía los conocimientos, pero se presentó una nueva oportunidad de ayudar y se unió a los voluntarios de su escuela, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que apoyarán en la vacunación contra la COVID-19.

"En 2017 me hubiera gustado participar de forma directa pero no tenía los conocimientos. Ahora que los tengo, al final de la carrera, y que puedo hacer algo para apoyar, me plantee '¿por qué no hacerlo?'", dijo el estudiante de octavo semestre.

Él es uno de los mil 740 alumnos y profesores del Politécnico que acuden esta semana al Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Bátiz para realizar prácticas de vacunación. Con ello aplican lo aprendido en la capacitación teórica y estarán listos para cooperar en la vacunación de la población mexicana.

Estudiantes con vocación

Alexa Tonalli Santiago, de quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero también respondió a la convocatoria del IPN.

El Poli lanzó la convocatoria el 8 de febrero. Es una de varias escuelas en el país que aportará brigadistas a la campaña de vacunación del gobierno de México.

Los voluntarios pertenecen a las Escuelas Superior de Medicina (ESM), Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), así como del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidades Santo Tomás y Milpa Alta.

Técnica de vacunación

En el taller aprenden la técnica de vacunación, de higiene de manos, saber identificar reacciones alérgicas, manejo de la red de frío y de los residuos biológico infecciosos, entre otros temas, dijo Guadalupe González, directora de la ESEO.

Rebeca Gaspar, alumna de sexto semestre en la carrera de médico cirujano y partero dijo que se unió al voluntariado "porque me importa mi país y lo que está pasando en el mundo".

Por Gerardo Suárez

