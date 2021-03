8M: Inequidad pone en mayor riesgo empresas de mujeres durante pandemia

La pandemia ha significado un reto en especial para las mujeres que se ha convertido un héroe invisible. Las clases virtuales y el cierre de guarderías con el confinamiento requirieron mayor esfuerzo de las madres de familia. Muchas perdieron su empleo, no por incapacidad profesional sino porque desempeñaban otros roles que fueron prioritarios.

La inequidad es tal, que las empresas de las mujeres corren más riesgo de cerrar, porque ellas deben atender diversos roles y si las autoridades federales han mostrado desatención al sector privado, las mujeres más.

“Aquí el estado ha estado apoyando, aunque no es suficiente. Lamentablemente el Gobierno Federal no ha apoyado a la mujer en muchas cosas, no solamente a la mujer empresaria. Son invisibles para el Gobierno Federal. En este momento sí es necesario poner atención porque sí está muy dañada la economía, si no las apoyamos muchas van a cerrar y otras ya están cerrando sus negocios”, lamentó el empresario Horacio Fernández.

Las empresas deberían considerar el implementar guarderías y lugares para lactancia, tan solo con esos dos aspectos la presión que viven las mujeres madres disminuiría y la productividad crecería.

“Son unas heroínas en la pandemia se volvieron madres, esposas, maestras, doctoras y aparte tener que trabajar. Ese poder, combinar tantas cosas al mismo tiempo es impresionante … Se necesitan guarderías en las empresas, debemos tener mucho cuidado en el alimento y la atención, no se puede dejar así”, añadió.

Hoy se distinguió la labor de varias representantes de la sociedad dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, que será el próximo 8 de marzo.

Representantes de la Sociedad. Foto: Adriana Luna

Por Adriana Luna

GB