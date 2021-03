Claudia Sheinbaum, nominada al Premio de la Alcaldesa Mundial 2021

Por las acciones implementadas para enfrentar la pandemia de SARS-CoV-2, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fue nominada al Premio de la Alcaldesa Mundial 2021 para la región Norteamérica, por la Fundación Alcaldes de Ciudad.

El galardón que, otorga The City Mayors Foundation, distingue a la mejor gobernadora o gobernador local por su liderazgo en la implementación de políticas públicas en materia de protección y seguridad durante la pandemia por COVID-19.

Cuestionada sobre la nominación, Sheinbaum se sorprendió con la noticia y, acto seguido, expuso que el trabajo que realiza en la capital del país pretende estar a la altura de la ciudadanía.

“Me acabo de enterar, no sabía. Yo creo que la nominación no es para la jefa de Gobierno, es para los habitantes de la ciudad; hay una grandeza en nuestros ciudadanos, en nuestro pueblo y no hacemos más que estar a la altura de los habitantes de la Ciudad de México o tratar de estar a la altura que los ciudadanos merecen”, expuso.

The City Mayors Foundation informó que luego de una convocatoria internacional para que los ciudadanos propusieran posibles nominados, en febrero pasado se reveló la lista con el nombre de 32 alcaldes y alcaldesas de 21 países, entre los que se encuentra Sheinbaum Pardo, y quienes sobresalieron por sus acciones durante la emergencia sanitaria.

Todos los preseleccionados buscan crear una sociedad más igualitaria, unida y tolerante. Además de que mostraron en sus

acciones conciencia de las implicaciones a largo plazo ocasionadas por la pandemia.

La fundación señaló que para apoyar la candidatura de Sheinbaum es necesario enviar un correo electrónico a mexico.city@worldmayor.com, exponiendo las razones por las que debería ganar el premio, acciones concretas asumidas durante la emergencia, enumerar sus logros como gobernadora y definir su visión de la CDMX.

La mandataria confió en que al final de su administración, 100 por ciento de los capitalinos se sentirán orgullosos de vivir en la Ciudad de México que es –dijo– la más hermosa del mundo.

“Y nuestro objetivo es que cuando dejemos el gobierno, más gente, más de 80 por ciento, 90, 100 por ciento, se sienta orgullosa de vivir en esta ciudad”, resaltó.

