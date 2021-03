¡Ojo, Jalisco! Fiscalía alerta de extorsiones telefónicas en Altos Norte y Altos Sur

Con intimidación, mentiras de secuestro de algún familiar o amenazas es como los delincuentes están llevando a cabo extorsiones telefónicas en donde se han pagado 200 mil pesos en municipios de la zona Altos Norte y Altos Sur.

"La población está recibiendo llamadas de sujetos que no están cerca o en las inmediaciones de sus domicilios que no los conocen y son llamadas que vienen de otros estados de la República y lo que hacen es un trabajo de intimidación para que puedan acceder a sus peticiones", detalló el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.

En la zona metropolitana de Guadalajara se han pagado 17 mil pesos, aunque la exigencia a través de diversas llamadas fue de 656 mil pesos, se lograron inhibir 618 mil pesos.

"Cuando reciban una llamada intimidante en cualquier modalidad de secuestro o amenazas de algún familiar o algún premio o incluso del propio banco, mejor cortar la llamada y hacer la llamada a algún número de su conocimiento y desde luego ponerse en contacto con cualquier autoridad y por supuesto con la Fiscalía".

Señaló que en la mayor parte de los casos no hay riesgo y es importante no perder la calma y contactar de manera inmediata a alguna autoridad además de no dar información detallada de las actividades, nombres o detalles de la familia.

Por su parte, la Policía Federal ha alertado desde hace tiempo sobre las medidas que se pueden tomar en caso de ser víctima de una extorsión:

-Mantener la calma y no ceder de inmediato a las exigencias económicas.

-No manifestar negativa directa a la petición de dinero del delincuente. Argumente que necesita buscar alternativas económicas para conseguir el dinero solicitado.

-Pedir al delincuente el plazo de una semana para dar respuesta. Ello permitirá analizar el escenario y tomar decisiones.

-Llamar al 088 del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, a fin de que personal especialista brinde el apoyo necesario para evitar ser víctimas del delito.

Mayeli Mariscal

