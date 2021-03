Morena arremete contra el INE, Mario Delgado pide exterminarlo

Por la actuación parcial se debe pensar en exterminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y renovar a consejeros electorales, aseguró el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

De gira por Tabasco para revisar la estructura electoral de su partido, el líder de Morena consideró que el INE se quedó “atorado en el pasado” y aplica viejas prácticas de PRI y PAN para frenar a los candidatos que cuentan con el respaldo de la gente.

“La institución electoral sigue atorada en el pasado, sigue con las prácticas del PRIAN, y va a haber que pensar muy seriamente qué hacemos, pero a estos consejeros ya les quedó grande el saco.

¿La solución sería renovar a estos consejeros o la exterminación del INE?, se le preguntó. Yo creo que son las dos cosas, no sólo pensar en el tema de las personas, si no en la institución en su conjunto, que garantice una auténtica democracia”, aseguró en entrevista.

Señaló que algunos consejeros del INE actúan como “gatilleros” del PRI y el PAN, ya que son cuotas de estos partidos.

“En lugar de ser árbitros, imparciales, están actuando ya como gatilleros del PRIAN, yo ya les he dicho una y otra vez que respetamos que no coincidan con nuestro proyecto, pero si nos quieren enfrentar lo hagan por la vía democrática, que se afilien al partido de sus jefes, y compitan en las urnas contra nosotros, pero lo que no se vale es disfrazarse de árbitro y cargar la mano hacia un partido”, indicó.

Delgado aseguró que en el INE aplican la misma estrategia que se utilizó en 2005 contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se buscó que no apareciera en la boleta electoral, y ahora pretenden cancelar el registro de 50 candidaturas de Morena.

“Ahora quieren hacer lo mismo con candidatos, además que tienen ya la preferencia de la gente, en Guerrero está claro que Félix Salgado es el preferido de la gente, lo mismo que Raúl Morón, en Michoacán, y el INE al tratar de bajarlos a la mala, lo que está haciendo es vulnerar nuestra democracia”, afirmó.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, expuso que el INE emprendió una “sospechosa” embestida contra los candidatos de Morena.

“Algunos consejeros del INE no solamente manipulan a su antojo las leyes electorales, sino que se han puesto la camiseta de una alianza que intenta a como dé lugar frenar el avance de Morena, pero, sobre todo, que mantienen una batalla para evitar a toda costa que en las próximas elecciones nuevamente tengamos mayoría en las Cámaras del Congreso de la Unión”, aseveró.

Mier Velazco adelantó que su bancada planteará una revisión minuciosa de las facultades del órgano electoral para garantizar la decisión soberana de los mexicanos en los próximos comicios.

En tanto, el candidato de Morena al gobierno de Morena —al que el INE canceló el registro— Raúl Morón dijo en el programa de Adela Micha, en El Heraldo Radio, que es “excesivo” lo que ha hecho el órgano electoral, por lo que reiteró su posición de impugnar.

“Fue excesivo lo que el INE ha determinado, y, por cierto, hay una serie de acciones desde llamada de atención, amonestación, sanción económica, se fue a la extrema, el retiro de la candidatura”, detalló.

Por su parte, Marcial Rodríguez Saldaña, presidente de Morena en Guerrero, dijo en el programa de Sergio y Lupita que la decisión del INE es un atropello a la democracia en Guerrero, debido a que Morena no hizo precampaña

"Estamos haciendo esa defensa legal, impugnaremos entre hoy o mañana, y estamos seguros de que se restituirá la candidatura", dijo.

Por Paris Alejandro Salazar

maaz