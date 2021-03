Tamaulipas: Acceso a playas será únicamente mediante reservación en “Compra Tam”

El acceso a las playas de Tamaulipas, durante el periodo vacacional de Semana Santa, solo se podrá hacer mediante reservaciones en la aplicación “Compra Tam”, con la finalidad de tener un control sobre el ingreso de personas y evitar se rebase el aforo autorizado y las playas no constituyan una fuente de contagios delcoronavirus.

José Luis Martínez Portilla, subsecretario de Turismo del estado, informó que ya se han comenzado a sostener reuniones con el Comité de Seguridad en Salud Pública, con el propósito de establecer el aforo para las playas Miramar, Barra del Tordo, La Pesca y Bagdad; en tanto que, la playa La Carbonera continúa cerrada por problemas de acceso.

El acceso a las playas será únicamente mediante reservaciones a través de la aplicación CompraTam para tener un monitoreo sobre el número de personas que estarán ingresando a las playas y no rebasar la capacidad.

Mencionó que el propósito es que un mayor número de personas puedan tener acceso a las playas durante el próximo periodo vacacional, pero ello dependerá de los índices de contagios y defunciones por Covid-19, así como de ocupación hospitalaria, durante las próximas semanas, y la capacidad misma de cada playa, a fin de evitar las aglomeraciones que puedan constituir un riesgo de contagios.

Adelantó que habrá una rigurosa vigilancia en el cumplimiento de los protocolos como es el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia, lavado frecuente de manos y demás a fin de que haya una mayor protección.

Los filtros sanitarios en los accesos a las playas serán reforzados con elementos de la policía estatal.

Comentó que por ahora se tiene previsto mantener la disposición de no permitir el ingreso de cerveza y otras bebidas alcohólicas a las playas.

Por otra parte, apuntó que las secretarías de Obras Públicas y Turismo, en coordinación con los ayuntamientos, efectúan trabajos de rehabilitación en las playas para recibir a los paseantes.

En tanto, la playa de la Carbonera en el municipio San Fernando permanece cerrada, pues no se ha rehabilitado el puente de acceso. Los pescadores abrieron una zanja para hacer circular el agua y no se han efectuado las reparaciones. Por ahora, no se contempla que se abra.

Martínez de la Portilla comentó que se espera haya una buena afluencia de turistas a playas y balnearios, pues lo que quiere la gente es poder salir a vacacionar.

Por José A. Hernández.

